Aftenpostens rettinger i leserinnlegg

Publisert: 20.09.2023 23:45

Aftenposten gjør mange rettinger i leserinnlegg uten å spørre. Noe er forståelig. Annet er irriterende og en risikosport. På liten plass må jeg nøye med tre eksempler:

1. Redaksjonen endrer lovlige og kurante former som «avisa» og «fram» til «avisen» og «frem». Det fremstår som respektløst.

2. Forskere ved FHI skrev 5. juli om nedgang i fruktbarhet i Norge. Jeg forsto ikke kjernepoenget før jeg så at en setning som sto først i et avsnitt, hørte sammen med siste setning i avsnittet foran og utfylte denne. Aftenposten hadde satt inn et linjeskift som forfatterne selv ikke hadde.

3. 28. august skrev jeg at et visst daglig alkoholinntak økte en kreftrisiko med 10 prosent. Om risikoen f.eks. er 3 prosent, kan dette forstås som en økning fra 3 til 3,3 eller fra 3 til 13. Jeg presiserte ved å skrive «f.eks. fra 3 til 3,3 prosent». Redaksjonen strøk presiseringen. Den åpnet dermed for en alvorlig feiltolkning.

Det finnes mange flere eksempler. Redaksjonens rettepraksis virker moden for revisjon.

Erik Nord,

dr.philos., professor emeritus i helseøkonomi