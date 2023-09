Noreg har ein tydeleg nasjonal politikk for kunstig intelligens

Regjeringa tek utviklinga på alvor.

Publisert: 24.09.2023 21:00

I ein kronikk i Aftenposten 17. september etterlyser forskar Aksel Braanen Sterri og f√łrsteamanuensis Inga Str√ľmke ein tydeleg politikk for kunstig intelligens (KI) i Noreg.

Regjeringa har allereie har ein tydeleg politikk for KI, nedfelt i Nasjonal strategi for kunstig intelligens.

Nyleg la regjeringa fram eit forslag om √• bruke ein milliard kronar i l√łpet av dei neste fem √•ra til forsking p√• KI-feltet.

Eit viktig formål med denne satsinga er nettopp å finne ut kva konsekvensar KI-teknologien vil ha for det norske samfunnet.

Noreg og norsk n√¶ringsliv m√łter utfordringar som globalisering, fleire eldre og klimaendringar. Digitalisering og kunstig intelligens er ein n√łkkel til √• handtere desse samfunnsutfordringane framover, samstundes som vi styrker velferdsniv√•et.

Menneske, ikkje maskinar

Vi veit at kunstig intelligens gjev ny innsikt og medverkar til forbetringar innan mellom anna medisin, transport og klima. Teknologien bidreg også til at offentleg sektor kan gi folk betre tenester.

Innbyggjarane skal vere trygge på at det er menneske, ikkje maskinar, som tek avgjerdene og styrer utviklinga

KI vert allereie brukt i fleire verksemder i helsesektoren, til d√łmes til kreftdiagnostikk, eller innan transport og energi til mellom anna vedlikehald.

Samstundes skapar kunstig intelligens nye utfordringar og etiske dilemma. Difor skal vi vidareutvikle politikken gjennom ein ny nasjonal digitaliseringsstrategi som skal leggjast fram neste år.

Målet for regjeringa er utvikling av kunstig intelligens innanfor ansvarlege og trygge rammer. Innbyggjarane skal vere trygge på at det er menneske, ikkje maskinar, som tek avgjerdene og styrer utviklinga.

Behovet for nasjonal regulering

EU har foreslått nye reglar for kunstig intelligens for å sikre at utviklinga og bruken av desse systema er ansvarlege og i samsvar med våre fundamentale rettar.

I 2021 la EU-kommisjonen fram eit forslag til ei forordning om kunstig intelligens (KI-forordning). Dette er verdas fyrste forslag til eit juridisk rammeverk som skal regulere kunstig intelligens.

Regjeringa har sett ned ei hurtigarbeidande arbeidsgruppe som skal vurdere behovet for nasjonal regulering av kunstig intelligens. Denne arbeidsgruppa skal √≤g lage ein plan for rettidig innlemming og god gjennomf√łring av EU-forordninga om kunstig intelligens (KI-forordninga) i norsk lov, n√•r ho blir vedteken i EU.

Utviklar l√łpande politikken

Det er viktig √• hugse p√• at dei lovene vi allereie har i Noreg, gjeld √≤g for kunstig intelligens. Dette gjeld til d√łmes personopplysningslova, lova om likestilling og forbod mot diskriminering og forvaltningslova. Det same gjeld regelverket innanfor dei ulike sektorane, til d√łmes helse og transport.

Kunstig intelligens kjenner inga landegrenser, og regjeringa er oppteken av å påverke den internasjonale utviklinga på dette området slik at norske interesser blir varetekne på ein god måte. Difor deltek Noreg aktivt i prosessar i EU, Europarådet og OECD.

Kunstig intelligens er ei kraft som treff bredt i samfunnet og vil p√•verka n√¶ringslivet, arbeidslivet og privatlivet til folk i stadig sterkare grad. Difor tek regjeringa KI-utviklinga p√• alvor og utviklar l√łpande politikken i m√łte med nye utfordringar.