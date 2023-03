Feilaktig om fete biler

19.03.2023 01:00

Aftenposten tar på lederplass 14. mars et uforståelig oppgjør med fete biler. Angrepet er basert på feilaktige analyser fra Nordeas investeringsdirektør Robert Næss.

At bilene er blitt større og tyngre, er en konsekvens av mer sikkerhetsutstyr og store batterier som gir lang rekkevidde. Totale klimagassutslipp fra personbiler har sunket med 18 prosent siden 1990, ifølge Miljødirektoratet, så de fetere bilene forurenser likevel mindre enn før.

Aftenposten synes det er bedre at folk «går, sykler eller bruker kollektivtransport enn at de sitter i hver sin elbil», eller til nød kjører «elbiler som bruker lite strøm», altså små elbiler med lav rekkevidde. Det er en romantisk forestilling som passer for folk på Grünerløkka i Oslo. I resten av landet er dette en naiv utopi.

En undersøkelse utført av Norstat for Amcar i januar i år viste at 81 prosent av landets befolkning ikke så kollektivtransport som et alternativ til bil. Da bør det være bedre at de sitter i hver sin fete, miljøvennlige og sikre bil, heller enn i en liten, gammel, mer forurensende og mindre trygg bruktbil.

Hilberg Ove Johansen, daglig leder, AMCAR