Først og fremst vil jeg si at Catalonia er en nasjon med nesten tusen års historie, og at konflikten mellom Spania og Catalonia har kun én vei ut – og det er dialog.

Det stemmer ikke at Catalonia alltid har vært en del av Spania. Catalonias opprinnelse kan spores tilbake til det 9. århundre. Da var landet en del av keiserriket til Karl den store. Det katalanske parlamentet har sine røtter i det 10. århundre, og det er allment akseptert at parlamentet ble grunnlagt av den katalanske kongen Pere II i 1283.

Katalanerne er ikke delt

Ambassadør María Isabel Vicandi starter innlegget med: «Konflikten er ikke mellom Spania og Catalonia, men mellom katalanere.» Denne påstanden støttes ikke av ekspertene på området.

Statsviter ved Georgetown University, J.M. Colomer, forklarer det slik: «Problemet er langvarig. Landet kalt Spania har alltid vist et svakt nasjonalt samhold. (...) Særlig var den spanske staten for svak til å kunne integrere større deler av den katalanske og den baskiske befolkningen til sentraliserte og enhetlige strukturer i et mønster som kun var preget av det kastiljanske.»

I tillegg viser spørreundersøkelser at det katalanske folkets mening ikke er delt, men samlet i støtte til demokratiet og dialogen.

Når det gjelder argumentet om at det katalanske bidraget til den spanske statskassen er lite, er skatteunderskuddet et resultat av mangelen på samsvar mellom skatten som katalanere betaler og investeringene som sentralregjeringen gjør i Catalonia.

Lover kan endres

Dommene som ble avsagt av den spanske høyesteretten 14. oktober – mot katalanske politikere og ledere for sivilsamfunnet – tar ikke for seg den katalanske krisen. FNs høykommissær for menneskerettigheter refererte til situasjonen og oppfordret til løsning gjennom politisk dialog. FNs arbeidsgruppe for vilkårlige arrestasjoner krever umiddelbar løslatelse for dem som ble arrestert.

Mange jurister har påpekt at det spanske demokratiet lider av legalisme, altså å legge for mye vekt på loven, hovedsakelig fordi politiske konflikter blir forsøkt løst gjennom lovkrav. Loven er naturligvis til å følges, men den kan også endres. Når alt kommer til alt, gir en lov rom for tolkning.

Helt til slutt ønsker jeg å fremheve at den katalanske regjeringen har argumentert i det uendelige at den eneste veien ut av konflikten er gjennom dialog og forhandling.