For å temme koronavirusets herjinger er flere strategier mulige. I Norge valgte regjeringen raskt å innføre tøffe restriksjoner. Dette innebærer at barn er hjemme fra barnehage og skole, og de fleste som fortsatt er i arbeid, må i stor grad gjøre dette hjemmefra.

Konsekvensen av disse tiltakene er etter hvert blitt tydelige. Arbeidsledigheten har ikke vært så høy siden krigen, mange bedrifter står overfor permitteringer og mulige konkurser, og i helsevesenet ropes det varsko om alle ikke-koronarelaterte sykdommer og tilstander som nå går under radaren med økt fremtidig sykelighet til følge.

Sør-Korea og Tyskland

Prisen for å holde koronaviruset i sjakk er, som mange har påpekt, svært høy. En tilleggsstrategi som regjeringen kunne ha valgt for å begrense spredning av virus, er utstrakt testing, smitteoppsporing og isolering av dem som tester positivt.

Tiltaket med samtidig skjerming av de mest utsatte gruppene har vist seg å være effektivt i andre land, som for eksempel Sør-Korea og Tyskland.

Gro Harlem Brundtland og WHO har uttalt at situasjonen vi står i, er en varslet katastrofe. Likevel mangler Norge et forberedt smittevernberedskap og utstyr for testing. På grunn av dette er sannsynligvis kostnaden for samfunnet høyere enn den trengte å være. Denne kostnaden er av både sosial og økonomisk art.

Hvem er ekstra utsatt?

Vi er blitt presentert data som viser hvilke grupper som er ekstra utsatt for et alvorlig covid-19-forløp.

Personer over 65 år som også har hjertekarsykdom, lungesykdom, diabetes eller kreft er dårligere stilt. Også røyking og overvekt nevnes som risikofaktorer.

Dersom man kunne spesifisere bedre, slik at man treffer dem med høyest risiko, vil det bety mye for restriksjonene i samfunnet.

Men da må helsemyndighetene gjøre relevante tall tilgjengelig. Alternativt kunne Folkehelseinstituttet (FHI) selv publisere epidemiologiske tolkninger slik det gjøres av Center for disease control and prevention (CDC) i USA. Vi trenger mer kunnskap for å kunne gradere risiko og tilby bedre beskyttelse for de mest utsatte.

Behov for intensivbehandling er en god indikator på hvor alvorlig sykdomsforløpet er. Med utgangspunkt i tallmateriale fra intensivregisteret pr. 8. april, som FHI publiserer daglig, har vi beregnet at det er aldersgruppen mellom 60 og 79 år i befolkningen som helhet som har høyest risiko for å innlegges på intensivavdeling på grunn av covid-19.

De har nesten ti ganger høyere sannsynlighet for innleggelse sammenlignet med mennesker under 50 år.

De mellom 50–59 år har nesten seks ganger så høy risiko som den yngste gruppen (under 50).

Mennesker over 80 år har derimot ikke mer enn snaut fem ganger så stor risiko som de under 50. Samtidig vet vi at gjennomsnittsalderen for dem som dør på grunn av covid-19, i skrivende stund er 84 år. Det kan bety at mange eldre med sykdommen har hatt sterkt redusert helse før de ble smittet, og derfor ikke var kandidater for intensivbehandling.

Med bedre og mer omfattende tilgang på tallmateriale som helsemyndighetene sitter på, kunne man kanskje finne ut hva som gjør at noen er spesielt utsatt dersom de smittes av koronaviruset.

Å beskytte de mest sårbare kombinert med utstrakt testing ville også være mindre belastende for samfunnet.