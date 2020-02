Onsdag samlet over 50 personer seg til årsmøtet i Lillesand idrettsklubb for å stemme over hvilke farger klubbens drakter skulle ha.

AFTENPOSTEN

Flere jenter på håndball- og fotballagene i Lillesand IL ønsker å skifte ut de hvite shortsene fordi de blir gjennomsiktige når de blir våte, og skaper problemer for jentene under menstruasjon. Selv om jentene fortalte at de ikke føler seg komfortable under treninger og kamper, ville ikke årsmøtet gå med på å endre dem til svarte eller blå.

Dyrt

«Vi har hatt fargen i 100 år, vi skal ikke være årsmøtet som bytter den ut», er et av årsakene som er blitt trukket frem. En annen grunn er at det fort vil bli for dyrt for foreldrene å kjøpe inn helt nye shortser om klubben valgte å endre farge.

Holdninger som at det har alltid vært slik, og derfor må det fortsette å være slik, viser en manglende evne til å sette seg inn i tiden vi lever i.

I starten var det bare menn som spilte fotball. Heldigvis fikk kvinner også lov til å gjøre det etter hvert. I 1976 ble kvinnefotball godkjent av Norges Fotballforbund. I 2018 vant Ada Hegerberg Gullballen, som den første kvinnen i historien.

Hvis hvite shortser har vært en tradisjon i Lillesand IL i flere tiår, er det på høy tid at jentene blir spurt hva de foretrekker. Det er tross alt jentene som skal ha på seg shortsene. Ikke mennene (og kvinnene) som har stemt på fargen.

Det som likevel er mest urovekkende med denne saken, er at de som stemte på hvite shorts, ser helt bort fra forhold som jenter ikke kan noe for: at de menstruerer. Mensen er ofte en hindring for jenter i utviklingsland. Det er tragisk om mensen skal holde unge jenter unna fotballen i likestillingslandet Norge.

Oppsal håndball

Har samlet inn 40.000

Det er en kostnad knyttet til endring av shortsfargen, men idretten er kjent for sin dugnadsånd. Det viser innsamlingsaksjonen som Oppsal-spiller Sara Sætre Rønningen har startet. I skrivende stund er det samlet inn cirka 40 000 kroner for nye shortser til Lillesand Idrettslag. Der det er vilje, er det vei.

Det er også blitt fremhevet at flesteparten av dem som tok fargeavgjørelsen, var menn. Det er ingen unnskyldning. Man må ikke menstruere selv for å skjønne at en blodflekk er mer synlig på en hvit shorts enn på en svart. Dessuten var det faren til en av jentene som foreslo å endre fargen på shortsene.

Lillesand IL.

Enorme kjønnsforskjeller

Idretten er ikke kjent for likestilling. I 2017 gjennomførte NRK en undersøkelse som viste enorme kjønnsforskjeller i toppidretten: Norske menn tjente 100 millioner mer enn norske kvinner. Fotballandslaget var likestillingsversting, og det ble samme år signert historisk avtale som skulle sikre likelønn på landslaget. Statistikk fra SSB viser at man fortsatt har en vei å gå. Kvinnelige idrettsutøvere tjener 70 prosent av mennenes lønn.

Det er ikke en attraktiv karrierevei for jenter. Det minste man kan gjøre, er å endre fargen på en shorts.