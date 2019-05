Carl I. Hagen vil bruke mer av Oljefondet på å fjerne bompenger, og Siv Jensen vil knuse «de jævla sosialistene». Det ironiske er at det er nettopp de jævla sosialistene som har sørget for at Fremskrittspartiet i det hele tatt har så mange oljekroner å ta av.

Her tre av hovedpunktene i Carl I. Hagens og Frps track record innen oljeformueforvaltning:

Ville selge ut norsk sokkel på 1970-tallet da oljeprisen lå på 3-4 dollar fatet, og dermed sørget for at vi gikk glipp av den enorme verdiøkningen da produksjonen og oljeprisen gikk i taket. Stemte imot særskatten på 78 prosent, som har sikret Norge en betydelig andel av inntektene generert også av utenlandske selskaper. Ville ikke øke aksjeandelen i Oljefondet og kom med massiv kritikk for at fondet kjøpte aksjer under finanskrisen. Aksjekjøp som ga en enorm kursoppgang da markedet snudde.

Grunnen til at vi har et oljefond og en formue til å finansiere velferdsstaten, er fordi «de jævla sosialistene» og Høyre , i et konstruktivt samarbeid, har ført den motsatte politikken av det Carl I. Hagen og Frp har argumentert for.

Asle Skredderberget er forfatter av boken «Usannsynlig rik – Historien om Norge og Oljefondet».