Kort sagt, tirsdag 20. august

Bør jeg reise til Costa del Sol?

Lørdagens utgave av Aftenposten inneholder en artikkel med tittelen «Frogner by the sea». Her beskrives flyruten Oslo-Nice som den nye «Frogner-trikken». Den er visstnok full av folk fra bydelen Frogner i Oslo som ønsker seg en dannet solopplevelse blant bedrestilte på den franske Rivieraen. Spesielt går det ut over den kvinnelige delen av de reisende. En så fordomsfull oppfatning, spesielt av bydelens kvinnelige beboere, hører ikke hjemme i en presumptivt moderne og demokratisk nyhetspublikasjon. Om noe lignende hadde vært skrevet om kvinner i andre bydeler, ville det blitt betegnet som sterkt kvinnediskriminerende. Jeg er selv kvinne, bor i nabobydelen Majorstuen og planlegger en reise til Sør-Frankrike på grunn av de mange kunstmuseene og den vakre naturen. Burde jeg skamme meg og heller reise til Costa del Sol?

Astrid Skjerven

Absurd å leie ut Deichman

«Jeg er forundret over at Arbeiderpartiet synes det er greit å fjerne 40 prosent av et bygg som er bygd for folket.» Det sa hovedtillitsvalgt Frid Hamsun i Bibliotekarforbundet til Dagsavisen 15. august om byrådets utleie i det nye hovedbiblioteket.

Jeg skjønner godt at Hamsun er forundret. Det er vi i Venstre også. Det er helt absurd at vi bygger et bibliotek til tre milliarder kroner for så å leie ut nesten halvparten av bygget for å «tjene» 13 millioner kroner i året. Det er helt absurd at byrådet mener private aktører ikke har noe i kommunens tjenestetilbud å gjøre, men synes det er helt greit å fylle biblioteket vårt med kontorplasser for kommersielle selskaper. Og det er helt absurd at byrådet tilsynelatende mener det nye hovedbibliotekets viktigste oppgave skal være å tjene penger.

Venstre har hele syv ganger siden byrådsskiftet foreslått å legge planene om utleie av biblioteket døde. Dessverre er dette blitt nedstemt hver gang. Det trengs åpenbart et nytt flertall i Oslo for å stoppe galskapen det er å ødelegge det som skulle bli verdens beste bibliotek. Vi bygger ikke dette biblioteket for å tjene penger eller sikre kontorplasser til private selskaper, men for å gi byens befolkning hovedbiblioteket de fortjener. Enten satser man på bibliotek i Diagonale, eller så satser man på å tjene penger på det. Vi kan ikke skjønne at byrådet velger det siste.

Hallstein Bjercke, Venstres førstekandidat i Oslo