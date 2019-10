Jeg jobber som bartender og servitør. Det har jeg gjort i snart seks år. Jeg møter nye mennesker hele tiden og opplever stadig forskjellige utfordringer. Noe som gjentar seg, er de forskjellige metodene gjester bruker for å få kontakt, enten for å spørre om noe, bestille noe eller vise misnøye.

Og jeg har lagt merke til at å knipse med fingrene, er en gjenganger blant dem som ønsker oppmerksomhet. Særlig blant dem som ønsker å bli servert først, uavhengig av hvilken plass de har i køen. Er dette egentlig greit?

Er det blitt sånn at å knipse med fingrene på andre automatisk skal gi raskere service, og at det er noe man må finne seg i i et serviceyrke?

Privat

Oppnår motsatt effekt

Jeg mener at knipsing er noe man bør legge fra seg, og at det er en uting.

Jeg setter et knips på samme linje som plystring, roping, og banking i bardisken. Det er ikke ok, og jeg vet jeg ikke er alene om å mene dette. Det er ikke god kultur, og det oppstår dårlig stemning.

Jeg kan ikke snakke for andre, men jeg gjør så godt jeg kan når jeg står med en rekke med folk foran meg som venter på servering. Et knips gjør ikke at ting går kjappere. Jeg har, som mange andre, maks to armer.

Ofte knipser jeg tilbake på gjesten for å vise poenget. Da reagerer de med forbauselse. Jeg spør om de synes det er greit, og de fleste svarer da nei.

For meg gjør et knips at du havner lenger bak i eller ut av køen, avhengig av måten det utspiller seg på. Altså det motsatte av hva du prøver å oppnå idet du setter tommelen og langfingeren mot hverandre.

Har valgt jobben, ikke oppførselen

Jeg mener du skal oppføre deg mot andre på samme måte som du vil bli møtt selv. De fleste lærte dette allerede fra 1. klasse.

Du ser ikke meg knipse på deg om du sitter i kassen og skanner varene til personen foran meg. Du ser ikke meg knipse på rådgiveren i banken for å få møtet til å gå kjappere. Du ser ikke meg knipse på taxisjåføren for å komme foran andre i køen på vei hjem fra byen.

Så å knipse på meg om natten fordi du vil ha drinken din før alle andre, bør være like unødvendig.

Bare fordi du har valgt jobben som butikkmedarbeider, taxisjåfør eller noe annet i servicebransjen, og jobber tett på mennesker, betyr ikke det at kunder og gjester kan oppføre seg akkurat som de vil.

Ja, man har som regel valgt jobben sin. Det betyr ikke at man har valgt å bli tråkket på og må tåle alt.

Uheldig for rekruttering

Ifølge Navs bedriftsundersøkelse 2019 mangler Norge over 3000 personer bare i overnattings- og serveringsbransjen. Kanskje blir det lettere å rekruttere om de som overnatter eller blir servert, har normal folkeskikk.

Jeg skjønner at servitører må tåle litt mer enn normalen og ikke ta ting personlig. Og man blir også vant til uhøflighet og uvaner etter hvert som man får mer erfaring. Men jeg mener at folk generelt burde klare å oppføre seg. Man skal ha en positiv opplevelse på jobb, på lik linje med at gjesten skal ha en positiv opplevelse.