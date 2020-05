Vi har lyttet oppmerksomt til kunnskapsorienterte representanter fra regjering og helsemyndigheter siden landet iverksatte smitteverntiltak 12. mars. Mange skoleledere har oppfordret elever, foresatte og ansatte til å innhente relevant kompetanse om koronasituasjonen ved å lytte til myndighetenes daglige pressekonferanser.

Gjennom tillitsskapende kommunikasjon har norske myndigheter gitt råd om hvordan befolkningen skal forholde seg til nære, kjære, risikoutsatte, arbeidsplassen, venner, bussen, butikken, frisøren og hytta.

Gjennom tydelig formidling av råd, solid forankret i den til enhver tid gjeldende kunnskap om koronavirusets utvikling nasjonalt og internasjonalt, har myndighetene styrt en påfallende samlet befolkning i samme retning. Norge fikk kontroll på smittespredningen. Frykten ble liten nok til at mange omsider turte å luske seg ut i en hverdag som ligner litt mer på det normale, men med god sosial distanse, slik Nakstad har forklart oss. Vi har tillit til deg, Nakstad, og til alle du har delt podium med på pressekonferansene de siste månedene.

Som rektor er jeg takknemlig for at det er kunnskapsgrunnlaget, og ikke frykten, som ligger til grunn for myndighetenes valg om nedstengning av landet i mars, og for rådene som har fulgt i tiden deretter. Kanskje er det derfor jeg undrer meg over de siste uttalelsene fra Nakstad (fungerende assisterende direktør i Helsedirektoratet) og Stoltenberg (direktør ved Folkehelseinstituttet) og, ikke minst, fra barneombud Bejer Engh.

Gorm Kallestad/NTB scanpix

Uttalelser som at skolene bør ha lenger åpningstid og mer normal organisering av driften, og at vi tolker smittevernveilederen for strengt.

Jeg tillater meg å tenke at uttalelsene fra helsemyndighetene og barneombudet ville vært noe mer nyanserte dersom de kjente bedre til hvilke faktorer som ligger til grunn for ordinær drift og for gjenåpningen fra et skolelederperspektiv.

For mens landet har vært stengt, har skolenes drift vært opprettholdt. Nasjonalt er 70 prosent av foreldrene fornøyde med elevenes opplæring i hjemmeskolen. Mange ansatte og elever forteller om et betydelig læringsutbytte i hjemmeskoleperioden.

Mens mange har hatt hjemmekontor og andre har mistet inntektsgrunnlaget sitt, har mange skoler bidratt til å gi elevene relevant kompetanseutvikling i en unormal situasjon og til å opprettholde tilliten til norske myndigheters beslutninger.

For enkelte familier har koronasituasjonen bidratt til å etablere ny tillit til norske helse- og skolefaglige myndigheter. Skoleledere og ansatte har kommunisert til elever og foresatte at det er grunn til å etterkomme myndighetenes helseråd, unngå å lytte til skremselsbilder tegnet i nasjonale og internasjonale medier, og grunn til å stole på myndighetenes beslutning om å gjenåpne skolen.

Restriksjonene som helsemyndighetene påla skolene ved gjenåpningen, bidro til å skape trygghet for ansatte, elever og fortsatte som var redde for smitte. Min erfaring er at skolens informasjon til elever, foresatte og ansatte om at myndighetenes smittevernregler følges til punkt og prikke ved gjenåpningen, har bidratt til en hensiktsmessig gjenåpning som har gitt trygghet for både familier og ansatte.

Tolking av smittevernreglene, slik du, Nakstad, nå tar til orde for, vil med stor sannsynlighet medføre at hjemmenes tillit til skolen reduseres, og at frykten for smittespredning vil hindre foresatte fra å sende elever til skolen.

Terje Pedersen/NTB scanpix

Ikke rom for tolkning

Mitt budskap er derfor: Dersom helsemyndighetene mener at helserådene skal endres, må smittevernveilederen oppdateres.

Det kan ikke være rom for tolking i denne situasjonen. Én meter er én meter, og rommet er ikke større enn det er. En ansatt er en ansatt – som i henhold til smittevernveilederen skal ha begrenset kontakt med andre. Samarbeidet mellom hjem og skole er vesentlig for elevers kompetanseutvikling. Brist i tilliten vil potensielt ødelegge for mange i lang tid fremover.

Når det er sagt: Vi trenger ingen endring nå før sommeren. Nå trenger skoleledere i Norge ro til å drive skolen forsvarlig frem til sommeren – og ro til å planlegge for et normalt skoleår fra august. Mange skoleledere erfarer at vår kapasitet har nådd et metningspunkt.

La meg bidra til å belyse situasjonen ved å gi et innblikk i de siste ukers aktiviteter fra et skolelederperspektiv når opplæringslov, barnelov, arbeidsmiljølov og forvaltningslov skal overholdes, samtidig som koronalov og smittevern innføres:

1. Landet stengte, skolen stengte. Beredskapsledelse ble aktivert, risikovurdering gjennomført, tiltak igangsatt og skolen omorganisert: Hjemmeskole og hjemmekontor etablert, digitale plattformer aktivert. Elever og foresatte ble informert, ansatte og FAU-leder involvert for å sikre rett til likeverdig opplæring med god kvalitet for alle elever – i et trygt og godt skolemiljø. PC delt ut til elever som manglet. GDPR ivaretatt.

2. Barneombudet og barne- og familieministeren ble engstelig for de sårbare barna. Ny risikovurdering gjennomført, tiltak iverksatt og skolen omorganisert: Daglig, direkte kontakt mellom lærere og elev og daglige rapporter fra lærere til ledere for sikring av elevers skolemiljø i hjemmeskolen. Syke ansatte i karantene erstattet av kolleger. Elever og foresatte ble informert, ansatte og FAU-leder involvert.

3. Beredskapsministeren lovte tilsyn for barn av foresatte i samfunnskritiske funksjoner. Ny risikovurdering gjennomført, tiltak iverksatt og skolen omorganisert: Ansatte som ikke var i risikogruppe, og som ikke var avhengige av kollektivtransport, kunne gjennomføre tilsyn. Lange åpningstider innebar rikelig bemanning. Foresattes funksjon ble vurdert og vedtak fattet. Ansatte i risikogruppe identifisert. Elever og foresatte ble informert, ansatte og FAU-leder involvert.

4. Byråden ble bekymret for de sårbare barna og foreldre som ville trenge avlastning, og ba om omdisponering av ansatte fra skole til bydel.

Ny risikovurdering gjennomført, tiltak iverksatt og skolen omorganisert: Ansatte som bodde i gangavstand til sårbare barn og foreldre med avlastningsbehov, ble identifisert og engasjert. Elever og foresatte ble informert, ansatte og FAU-leder involvert.

5. Byråden ble ytterligere bekymret for sårbare barn, og ba skolene åpne for omsorgstilbud på helligdagene i påsken. Ny risikovurdering gjennomført, tiltak iverksatt og skolen omorganisert: betydelig samarbeid mellom bydel og skoler for identifisering av familiene og organisering av tilbudet. Elever og foresatte ble informert, ansatte og FAU-leder involvert.

6. Skolens ledelse er opptatt av at skolens kjernevirksomhet opprettholdes, at elevenes kompetanseprogresjon videreføres og at vi er forberedt når ny læreplan, fagfornyelsen, implementeres fra august. Ny risikovurdering gjennomført, tiltak iverksatt og skolens opprinnelige organisering reetablert: personalmøter og medarbeidersamtaler, medbestemmelsesutvalg, arbeidsmiljøutvalg og foreldreutvalg digitalt gjennomført, arbeidstidsavtale reforhandlet, henvendelser fra medier besvart, rapportering til skoleeier besvart, individuelle opplæringsplaner for elever videreført, kartleggingsresultater og utviklingssamtaler drøftet, samtidig som pensjonist takkes av digitalt for lang og tro tjeneste, mens nye tilsatte tiltrer forsiktig fra sine hjemmekontorer, håndverkere bytter kjøkkenet i spesialavdelingen og renholderne smittvasker alle lokaler. Elever og foresatte ble informert og inspirert, ansatte og FAU-leder orientert.

7. Gjenåpning for elever på 1.–4. trinn. Smitteveileder lest og implementert, oversatt til enklere språk og forklart for familier med andre morsmål enn norsk. Ny risikovurdering gjennomført, tiltak iverksatt og skolen omorganisert: nye elevgrupper, krav til små gruppestørrelser ivaretatt. En meter mellom hver elev innendørs ivaretatt. Ulike uteområder for alle grupper ivaretatt. Smittevasking av alle lokaler planlagt og gjennomført. Opplæringsrutine for god hånd- og hostehygiene innført. Rettigheter om tilpasset opplæring, spesialundervisning og særskilt norskopplæring ivaretatt. Ansattes personlige forhold ivaretatt, risikoutsatte elever og ansatte ivaretatt. Tillitsvalgte og verneombud er involvert når lærere på 6. trinn skal undervise annenklassinger, syke elever får hjemmeundervisning og AKS-assistenter blir renholdsarbeidere og turkamerater for sårbare barn som har foresatte med avlastningsbehov. Elever og foresatte ble informert, FAU-leder rådspurt og ansatte mer instruert enn involvert.

8. Gjenåpning for elevene på de eldste trinnene. Revidert smitteveileder lest og implementert, oversatt til enklere språk og forklart for familier med annet morsmål enn norsk. Ny risikovurdering gjennomført, tiltak iverksatt og skolen omorganisert: nye grupper for eldre elever organisert mens krav til små gruppestørrelser for 1.–4. trinn videreføres. Alle lokaler brukes av de yngste elevene. Eksterne aktører engasjert for leie av lokaler til de eldste elevene, ingen tilgang til økte ressurser. Nye innleide lokaler smittevaskes av skolens egne ansatte. Uteområder omorganiseres. Rettigheter om tilpasset opplæring, spesialundervisning og særskilt norskopplæring ivaretas. Ansattes personlige forhold ivaretatt, risikoutsatte elever og ansatte ivaretatt. Tillitsvalgte og verneombud er involvert når ansatte nok en gang får nye arbeidsoppgaver. Elever og foresatte ble informert, FAU-leder rådspurt og tålmodige ansatte stadig mer instruert enn involvert.

Fredrik Hagen

Forventer at skoleåret starter som normalt

I skrivende stund er det fire uker igjen av inneværende skoleår. Vi har sendt vedtak og informasjonsbrev til skolestartere som begynner på 1. trinn i august, og hatt overføringsmøter for elever som begynner på ungdomsskolen. Besøksdager og foreldremøter gjennomføres ikke, men skolens nettsider er stadig oppdatert, og skal skape trygghet for at skolen gir elevene relevant kompetanseutvikling som skaper livsmestring for den enkelte, og bidrar til et bærekraftig samfunn til tross for koronasituasjonen. Kvelder brukes til planleggingsdager for lærere.

Vi gleder oss over å se fremover til en noe mer normalisert hverdag. Dersom landet har kontroll på smitten, er det skolens forventning at skoleåret starter som normalt i august.

Førsteklassingene er fordelt på ordinære klasser. Sløydsalen skal brukes til kunst- og håndverk. Personalrommet skal ikke være klasserom for elever, men skal bemannes av ansatte som drøfter innholdet i de nye læreplanene som innføres i august.

Kjære helsemyndigheter. Vi lytter gjerne til deres råd om smittevern. Men lytt til oss før dere tar beslutninger som påvirker vår anledning til å oppfylle våre plikter som skoleledere, herunder ivaretagelse av foresattes tillit. Og om dere må pålegge skolene restriksjoner som påvirker skolenes drift: Unngå å uttale dere om hvordan vi skal utøve ledelse av våre virksomheter. Dere kan gi helseråd, skoleledelse kan vi ta oss av.

Kjære barneombud. Det er hyggelig at du er opptatt av elevenes rettigheter, trygghet og omsorg. Det er vi også. Som ledere har vi tillit til at våre dedikerte ansatte gir undervisning av høy kvalitet, så lenge de får tilstrekkelig handlingsrom fra oss ledere, tydelige forventninger, tett oppfølging og ikke flere oppgaver enn det er rom for å gjennomføre.

Om åpningstiden skal utvides, må andre overta når skoledagen avsluttes. Bemanningen på skolen består av både lærere, AKS-ansatte og annet personell som trenger tid til for- og etterarbeid for å gjennomføre undervisning og læringsstøttende aktiviteter av høy kvalitet.

Vi sier som elevene: Det skal bli bra igjen. Men når dere snakker til oss om hvordan dere tenker at vi skal drive skole: Bruk innstemme. Skoleledere er bitte litt slitne nå.