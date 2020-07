Vi må ta et oppgjør med henrettelser i Bahrain | Zeineb Alsabeehg

Zeineb Alsabeehg Statsviter

Bahrains finansdistrikt i hovedstaden Manama. Landet innførte dødsstraff i 2017, for første gang på 20 år. Hamad Mohammed / Reuters / NTB scanpix

Det overrasker meg at den norske regjeringen både jobber mot dødsstraff og gir en pris til den bahrainske statsministereren.

I fjor sommer var jeg i Bahrain da to unge menn i 20-årene ble henrettet av myndighetene. Ali Al-Arab og Ahmed Al-Malali ble arrestert i 2017, anklaget for terrorisme og dømt i en masserettssak med 58 andre, der de to fikk dødsstraff. FN og menneskerettighetsorganisasjoner kritiserte rettsgangen og dokumenterte bruk av tortur for å få frem tilståelser.

Torturen inkluderte elektrisk sjokk og juling som førte til at beinet til Al-Malali ble brukket, og at Al-Arab måtte fraktes til legevakt med rullestol. I juli 2019 ble de skutt til døde. Jeg deltok i begravelsen og husker fortsatt synet til moren som var helt livløs i ansiktet av sorg og sjokk.

Henrettelsene knyttes til myndighetenes forsøk på å kneble all opposisjonell aktivitet i golfstaten. Siden protestbevegelsen kjent som «Den arabiske våren» nådde Bahrain i februar 2011, har myndighetene tydd til vilkårlige arrestasjoner, terrorismeanklager basert på en vid og vag terrorismedefinisjon, tortur, fengsling og fratagelse av statsborgerskap, for å slå ned på demonstranter og opposisjonelle.

Fangene fortjener vår oppmerksomhet

Siden 2017 har også henrettelser blitt gjennomført, etter at landet hadde stanset bruken av dette i 20 år. I dag sitter 26 personer i dødsceller i Bahrain, hvorav 12

ikke har flere ankemuligheter og kan bli henrettet når som helst.

Den norske regjeringen arbeider mot dødsstraff. Det overrasket meg derfor at statsminister Erna Solberg deltok på et arrangement i Norge, hvor det ble delt ut ærespris til den bahrainske statsministeren, kun to uker etter henrettelsene i fjor. Det gir signal om at vi ikke bryr oss, og overser grusomhetene som skjer i Bahrain.

Dette er ikke Norge som en menneskerettighetsnasjon verdig. Personene som har sine liv på vent, fortjener vår oppmerksomhet. Den norske regjeringen bør innta en mer seriøs holdning mot en stat som bryter menneskers grunnleggende rett til liv. Norge må gjennom sin utenrikspolitikk forsøke å stanse dødsdommene i Bahrain.

