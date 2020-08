Skal skolene være åpne, må de også være trygge | Linda Salomonsen

Førsteklassingene gikk med en meters avstand til klasserommene sine ved skolestart på Trosterud skole, men innleggsforfatteren påpeker at på mange skoler arbeider man tett i overfylte klasserom. Stein Bjørge

Smitte betyr karantene og stengte skoler.

Skolene må holdes åpne, skriver kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V) i sitt svar til meg 18. august. Vi lærere er enige. Alt vi ønsker, er å være på skolen og gi elevene god undervisning og omsorg. Men da må vi holde oss smittefrie. Smitte betyr karantene og stengte skoler.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) slår stadig fast at å holde avstand er det aller viktigste for å unngå smitte. Husk én-meterregelen, formaner han.

Men i skolen gjelder ikke avstandsreglene. Det er mildt sagt underlig at det som gir aller best beskyttelse, ikke skal gjelde for barn og unge, eller for lærerne.

Melby maner til fortsatt dugnad. Det er vi gjerne med på. Men den kan ikke bestå i at lærere og elever skal utsette seg for fare. Mange steder arbeider vi tett i overfylte klasserom, stadig omgitt av store grupper av (med)elever. Det er ikke dugnad, det er risikosport.

Melby må stille krav om en organisering som ivaretar smittevernet også på store, overfylte skoler. Hun kan ikke fortsette å lene seg på smitteveilederen og skyve ansvaret over på den enkelte skoleleder. Trygge skoler er Melbys ansvar.