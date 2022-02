Ingen Osloskoler blir sultefôret

Sunniva Holmås Eidsvoll Byråd for oppvekst og kunnskap (SV)

Nå nettopp

Jeg er helt sikker på at hver eneste krone av de ekstra midlene vi har sikret i årets budsjett, kommer godt med, skriver Sunniva Holmås Eidsvoll (SV).

Det undrer meg at Aftenposten kopierer påstander uten å sjekke fakta.

Debatt

Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

9. februar ble jeg utfordret av bydelspolitikerne Monika Furuseth Dypeng og Yngvar A. Husebye fra Vestre Aker Høyre til å sikre at rammene til alle skoler i Oslo må settes til minimum 65.000 kroner pr. elev. Det nivået mener jeg er altfor lavt. I dag er det ingen skoler i Oslo som har en lavere tildeling enn 73.400 kroner pr. elev. Men de aller fleste har langt større rammer, både basert på levekårsforholdene i sitt område og ut fra skolens størrelse.

Det undrer meg at Aftenposten kopierer påstander på lederplass dagen etter, uten å sjekke fakta. Påstander om at enkelte skoler på vestkanten må klare seg med mellom 50.000-60.000 kroner pr. elev.

Hvor kommer disse påstandene fra? Etter det jeg kan skjønne, kommer tallene fra en Deloitte-rapport publisert 2018 som har sett på skolebudsjettene i 2015. Altså da Høyre fortsatt styrte byen. Siden den gang har det skjedd en hel del.

For det første har vi innført lærernorm i Oslo, en lærernorm Høyre for øvrig var imot. På grunn av lav lærerdekning i Oslo da byrådet tok over i 2015, medførte lærernormen behov for om lag 500 flere årsverk i Oslo-skolen.

Oslo kommune har bidratt med ca. 320 millioner kroner av egne frie midler for å fullfinansiere normen, fordi vi ikke gikk med på å flytte ekstra lærerressurser fra skoler i levekårsutsatte områder. Det er ingen tvil om at lærernormen har slått særlig positivt ut for vestkantskolene.

For det andre har vi økt grunnfinansieringen i skolene i flere budsjettrunder. Nå i 2022 styrket vi skolenes budsjetter med 72 millioner kroner, der alle skoler fikk minimum 300.000 kroner.

Vi har også sørget for å skjerme skolene for rammekutt gjennom hele vår byrådsperiode. Alle rammekutt er tatt i utdanningsadministrasjonen sentralt.

Jeg er helt enig i at alle elever i Oslo skal gis en fullverdig skolehverdag med tilstrekkelige ressurser, slik at man kan drifte forsvarlig, uavhengig av hvor i byen skolen ligger. Vi vet at dette er blitt enda viktigere etter to år med pandemi.

Mange elever har strevd med hjemmeskole uten mulighet for tilstrekkelig oppfølging og ro til skolearbeidet. Mange har mye å ta igjen. Jeg er derfor helt sikker på at hver eneste krone av de ekstra midlene vi har sikret i årets budsjett, kommer godt med.