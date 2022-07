Kort sagt, onsdag 13. juli

Debattredaksjonen

14 minutter siden

Vi samler opp avisens kortinnlegg i spalten «Kort sagt». Her er dagens innlegg.

Tillit. Forskningsrådet. Strømkrise. Her er dagens kortinnlegg!

Debatt

Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Lei av å bli flådd

Er den demokratiske æra over? Finansministeren kan ikke gjøre noe med renten eller bensinprisene. Energiministeren kan ikke gjøre noe med strømprisene. Matministeren kan ikke gjøre noe med matprisene.

På nær sagt alle områder som egentlig burde være politisk styrt, ser vi at politikere har tatt avgjørelser der de har overført makt fra demokratiske institusjoner til profesjonelle aktører. De igjen er underlagt markedene eller er en del av overnasjonale organer der den nasjonale selvråderetten er betydelig innskrenket.

Og som en kuriositet: Flybillettprisene fyker til himmels, men Norwegian sier de ikke kan gjøre noe, for det er dessverre algoritmer som styrer billettprisene!

Vi begynner å bli lei – lei av å bli flådd. Mens de rike flyr med privatfly, har andre knapt råd til å kjøre barna i barnehagen. For når noen blir flådd, er det også noen som sitter igjen med skinnet.

Det er farlig om folk begynner å miste troen på at politikere faktisk kan gjøre en forskjell. Men slik er det blitt over store deler av Europa.

Vi er lei av å høre om «utfordringer» og at ting er «krevende». Slutt med dette «First House-språket». Bli voksne. Utfordringer er noen man tar, og så gjør man det som kreves! Eller så risikerer vi at noen begynner å lete etter andre løsninger. Kanskje løsninger fra en annen tid, en tid vi ikke vil tilbake til. Så hva tenker politikerne om det?

Arne Birger Heli, Drammen

Nødvendig opprydning i Forskningsrådet

Granskningsrapporten fra revisjonsfirmaet KPMG om økonomistyringen i Forskningsrådet (NFR) omtales på lederplass i Aftenposten 7. juli. Avisen hevder rapporten viser et spinkelt grunnlag for å sette inn det nye styret. Det er en merkelig lesning. Faktum er at på tross av rekordhøye forskningsbevilgninger fra denne regjeringen må deler av disse pengene fremover brukes til å betale for «gammel moro». Grunnen er at den økonomiske styringen har vært for dårlig.

Et eksempel på svak styring var noe av det første som møtte meg som fersk statsråd i fjor høst. Det viste seg nemlig at Forskningsrådet hadde gjennomført hele søknadsprosessen til det som kalles Fellesløftet, inkludert vurderinger og rangeringer av søkerne, uten at de statlige pengene som skulle være med og finansiere ordningen, var bevilget av Stortinget. Det er ikke god økonomistyring. KPMG-rapporten stadfester i tillegg at Forskningsrådet har lovet bort nærmere 1,8 milliarder kroner mer enn de har fått budsjett til, og latt være å innarbeide Solberg-regjeringens engangskutt på 1,7 milliarder i budsjettene sine.

En viktig grunn til at tallene er blitt så store, er å finne på side 12 i rapporten: «Det gjennomføres imidlertid ikke en systematisk måling og aggregering av de faktiske tildelingsnivåene for tilskuddsforvaltningen som helhet.» Forskningsrådet har hatt kontroll på detaljene, men ikke helheten.

Dette er et økonomisk uføre som denne regjeringen har fått i fanget, og jeg står fast ved at vi har overtatt et forskningspolitisk konkursbo. Derfor mener jeg det var helt nødvendig å oppnevne et midlertidig styre, med den kompetansen som nå trengs på bevilgningsreglement, offentlig økonomistyring og økonomiforvaltning. Vi jobber sammen med det nye styret for å finne en mykest mulig landing for dagens og fremtidens forskere.

Ola Borten Moe, forsknings- og høyere utdanningsminister (Sp)

Hvordan ville strømkrisen blitt løst i «Hakkebakkeskogen»?

Hvis forfatter Thorbjørn Egner skulle løst strømkrisen, ville han trolig brukt «Hakkebakkeskog-loven», som lyder slik:

Alle dyrene i skogen må være venner. Ingen får lov å spise hverandre. Den som er doven og ikke finner mat selv, må ikke ta mat fra andre.

Egner ville lagt særlig vekt på paragraf 3. Videre:

Stortinget ville hatt rollen som «Bamsefar» som bestemmer «Hakkebakkeskog-loven».

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Statkraft ville fått rollen som «Morten Skogmus». Han er den arbeidsomme og fornuftige samfunnsborgeren (sosialdemokraten) som planlegger fremtiden sin.

Strømselskaper ville fått rollen som «Klatremus». «Klatremus» vektlegger at elvekraft må selges til høystbydende når den er der (ellers blir den kastet). «Klatremus» liker også best mulig inntjening (høye lønninger og høyt utbytte).

EU får rollen som «Mikkel Rev». «Mikkel» vil stjele maten til «Hakkebakkeskogen». Han lurer «Klatremusene» til å selge maten til EUs markedspris. Da får ikke beboerne i «Hakkebakkeskogen» nok mat til vinteren.

Så ville Egner fortalt at «Hakkebakkeskogen» er en stor skog med få dyr og mange store, hule trær med plass til og nok mat til alle sammen (store vannmagasiner med nok lagringskapasitet).

«Bamsefar» må bestemme at «Klatremusene» skal samle maten om våren, sommeren og høsten og lagre den i trærne til vinteren. De skal bare selge det som det ikke er plass til. Det vil si: Bruke all vårflom og overskuddskraft til pumpekraft. Ikke eksportere strøm før vannmagasinene er fulle. Ifølge Sintef og nyere pumpekraftprosjekt gir pumpekraft (å bruke strøm til å pumpe vann tilbake i magasinene) en virkningsgrad på 85–90 prosent. Det betyr maks 15 prosent prisøkning. Ikke minst 50 prosent, som professor Anders Skonhoft & co. har vist at er resultatet av strømkablene til EU og England.

Sånn skal det sikres at det er nok mat og at ingen i «Hakkebakkeskogen» må sulte om vinteren (innfør makspris på normalt personlig strømforbruk, for eksempel <30.000 kWh pr. husholdning).

Hvis «Mikkel Rev» fortsatt vil ha strøm fra «Hakkebakkeskogen», kan han jo kjøpe og drive pumpene i pumpekraftverkene.

Carl Lenning, Stathelle