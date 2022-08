Kjære Høyre, se opp for tiggere i dress

Andreas C. Halse Fagsjef, Tankesmien Agenda

I møte med private foretak har ofte høyresiden spanderbuksene på, mener Andreas C. Halse.

Manglende budsjettdisiplin og sosialisme for næringslivet er en fare for norsk velstand og verdiskaping.

Det er lett for norsk høyreside å være høye og mørke i møte med vanlige folks velferdsordninger. Det er tydeligvis verre når det er deres egne støttespillere som banker på døren.

På sitt beste har høyresiden fungert som et nyttig korrektiv til alle som vil øke utgiftene til all verdens gode formål. Mantraet har vært å begrense offentlige utgifter og at staten ikke kan gjøre alt.

Dette er et nødvendig instinkt og et perspektiv som bør inngå i debatter rundt offentlige utgifter. De samme pengene kan tross alt bare brukes én gang.

Staten som problemløser

Det som er påfallende med Høyres tilnærming til offentlige utgifter, er at det kun er i møte med vanlige folks velferdsordninger at det skal vises moderasjon. I møte med private foretak er spanderbuksene ofte på.

SVs Kari Elisabeth Kaski har helt rett i sin kronikk i E24, hvor hun eksemplifiserer Høyres sjenerøsitet overfor norske næringsdrivende med støttemidlene under koronakrisen, og nå med partiets ukritiske subsidielinje i møte med strømprisene.

I tillegg kan det nevnes at Høyre fremstår som de ivrigste pådriverne for at skattebetalerne skal ta regningen for havvindsatsingen på norsk sokkel. I en debatt i regi av fagforbundet Lederne i Arendal ble det nærmest en konkurranse mellom Høyres Nikolai Astrup og representanten fra NHO om å rope høyest etter statlige midler.

Høyres omsorg for bunnlinjen til private næringsdrivende kan neppe kalles noen nyhet. Likevel kan det virke som partiets politikere er blitt enda mer komfortable med å bruke staten til å løse de fleste problemer etter å ha styrt landet gjennom koronapandemien.

Etter å ha brukt to år på å detaljstyre hvor mange det skal være lov å ha på besøk i egen stue, er det ikke rart om sperrene for å bruke statlige virkemidler også forsvinner på andre områder.

Dårlig næringspolitikk

Problemet med en stat som fjerner risikoen for private næringsdrivende, er ikke bare at det er dyrt. Det er også dårlig fordelingspolitikk og dårlig næringspolitikk.

Erfaringene fra pandemien at det mangler både vilje og evne til å sette effektive begrensninger på utbytte, bonuser og lignende for de bedriftene som støttes opp av skattebetalerne. Dermed ender fellesskapet både med å dekke nedsidene, og subsidiere oppsiden for private næringsdrivende.

Det er heller ikke særlig god næringspolitikk å lære opp private bedrifter til at staten stiller opp hver gang ting blir vanskelig. En slik tilnærming kan bidra til at mange bedrifter opplever at det er mer å hente på å drive lobby mot statskassen enn å ta ansvar for egen risiko, som for eksempel ved å tegne langsiktige strømavtaler.

Fare for norsk velferd

Alle demokratier trenger opposisjon, og alle stater kan vokse seg for store.

I Norge har vi vært både dyktige og heldige som har en rik stat. Men det er ingen naturlov at det skal fortsette å være slik. Manglende budsjettdisiplin og sosialisme for næringslivet er en åpenbar fare for norsk velstand og verdiskaping på lang sikt.

Norge ville hatt godt av en opposisjon mot stadig økende offentlige utgifter. Det har vi dessverre ikke.