Det har foregått en prosess med å nyansere historiene om de jødiske redningsmenn i Nederland og Danmark. Norge er et lite land, og formidling her, som ikke gjenspeiler sosiologiske mønstre i land som har gjort betydelig forskning på feltene, bør etterprøves.

Stanset og truet

Gjennom arbeidet med å produsere en kommende dokumentarfilm om Hjemmefronten og jødene i Norge ble jeg forbløffet over omfanget av kilder som beskrev hvor kommersialisert redning av jøder var.

I tillegg oppdaget jeg andre relaterte, upubliserte kilder av betydning. Av frykt for at disse var en tikkende bombe for fagmiljøet, sendte jeg varslinger til flere institusjoner og historikere. Jeg oppfordret dem til å bringe kildene opp i lyset for tolkning.

Noen var umiddelbart positive, men jeg ble sterkt motarbeidet av andre. Plutselig stoppet avtalt prosjektstøtte fra en institusjon. De truet også med å prøve å stoppe bruk av filmintervjuer som jeg hadde opphavsrett til. Det er ikke hverdagskost.

Uhyre betent

Temaet er uhyre betent, akkurat som det var i andre land. Det viser seg at økonomi, antisemittisme, prioriteringer, kapasitet, og risiko – alt spilte en rolle når det gjaldt motstandsgruppers beslutninger rundt jøder på flukt. Det er først nå alle faktorene begynner å bli behørig behandlet. Spesielt økonomi har vært tabubelagt.

Nyere forskning beskriver redningen av jødene i Danmark som sentrert rundt de betydelige summene som måtte oppdrives for fiskebåteierne. Og i motsetning til hva heltehistoriene gir inntrykk av, kom bemerkelsesverdig få jøder i dekning i Nederland. Og når betaling til dekkvertene uteble, er det antatt at rundt en tredjedel av jødene ble angitt. Av dekkvertene. For 7,50 gylden pr. jøde. En gylden var omtrent to norske kroner i 1943.

Er det altså slik at ingen av disse mønstre inntraff i Norge? Den norske formidlingen kan i beste fall anklages for å antyde det.