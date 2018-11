Datasentre i Norge har vært problematisert av flere. Jeg mener vi er nødt til å se diskusjonen i en større sammenheng. Amerikanske og etter hvert kinesiske plattformer står nå bak nesten all ny teknologiomsetning. Norge er ett av landene som vil erfare konsekvensene på sysselsetting, skatteinngang og velferd.

Disrupsjon av eksisterende industrier eller selskaper er hovedårsaken til at de globale plattformselskapene har befestet seg. Mediebransjen har allerede kjempet som løver i mange år for å skape et levebrød i skyggen av disse selskapene. Musikk- og filmindustrien er også utsatt. Aktører som Spotify (Sverige) og Tidal (Norge) blir nå stilt overfor stadig sterkere konkurranse fra store amerikanske selskaper. Apple Music er for lengst lansert og vinner markedsandeler, og nå lanserer Facebook en tilsvarende tjeneste.

Norge har få fordeler

Den neste store bølgen handler om finansnæringen. Selv gode og innovative nysatsinger som norske Vipps vil få skarp konkurranse fremover av de globale plattformene. Telebransjen, med Telenor i spissen, er også utsatt. Våre kundeforhold i fremtiden blir kanskje ikke med Telenor eller Telia, men med Apple eller Google. Parallelt med dette vil varehandelen bli satt under press. Foreløpig har moderniseringen vært dominert av småspillere i Norge. Men snart spenner Amazon eller Alibaba musklene sine og vil rykke inn med massive og teknologisk avanserte handelsplattformer.

Selv gode og innovative nysatsinger som norske Vipps vil få skarp konkurranse fremover av de globale plattformene.

Utfordringene viser at det er en overhengende fare for at teknologiutviklingen endrer verdikjedene for en rekke store bedrifter. Selskapene som rykker inn i stedet, vil trolig ikke være basert i små land som Norge, men i USA og Kina. Norge har få fordeler i teknologikappløpet. Spørsmålet er hvordan vi vil klare oss sammenlignet med andre land.

Utnytt den billige strømmen!

For det første er Norge et lite land med et lite hjemmemarked som gjør det vanskelig å skalere opp teknologibedrifter. For det andre har Norge strenge og dyktige regulatoriske myndigheter som datatilsyn og konkurransetilsyn. Disse overvåker norske selskaper, men har ikke mulighet til å regulere de globale plattformselskapene. For det tredje har Norge en formuesskatt som blant annet kan hemme børsnoteringer eller begrense eierskapet til raskt voksende teknologibedrifter. For det fjerde, basert på egen erfaring, er det vanskelig å overtale folk til å flytte fra de store amerikanske teknologiselskapene til Norge.

Klima og skattenivå oppleves som ulemper for mange, selv om vi har vakker natur. Derfor må vi evne å utnytte de få fordelene vi har. Billig og ren strøm er en av dem.

Følg og delta i debattene hos Aftenposten morgen på Facebook og Twitter.