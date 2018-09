Hva vil NSB med bildeling, spør Morten Munch-Olsen fra Bilkollektivet i Aftenposten 31. august. NSB vil bidra til Oslo som miljøby og gjøre det mulig å bo i byen uten egen bil.

NSB og Bilkollektivet er generelt sett enige om at bildeling er bra for miljøet. Munch-Olsen er likevel bekymret for at NSBs elektriske bybiler ikke vil erstatte privatbiler, men i stedet vil erstatte kollektivtransport, sykkel og gange. Jeg tror Munch-Olsen tar feil.

Bedre for miljøet

Nettopp i byen kan vi få en miljøgevinst ved at vi har biler på deling i stedet for å eie hver vår. Når vi har egen bil, har vi lav terskel for å bruke den. Ved å erstatte privatbilen med bildeling, blir kollektivtransport det daglige valget og bil noe vi bare bruker for å løse spesielle behov.

Da reduseres bilbruken, og det blir færre biler totalt. I en artikkel på hjemmesidene til Transportøkonomisk Institutt angis det at én delebil kan erstatte ti privatbiler.

NSBs elektriske bybiler vil representere noe nytt i Oslo. Du ser i en app hvor nærmeste ledige bil står parkert og låser opp bilen med appen. Når du er fremme, kan du innenfor sonen parkere der du er. Du betaler kun for de minuttene du kjører.

Prismessig vil ikke NSBs bybiler være konkurransedyktig mot kollektivtransport, sykkel og gange. Antatt pris er fem kroner minuttet, ca. 750 kroner for et døgn eller ca. 1.500 kroner for 20 timer i måneden. Dette er ikke priser for daglig bruk, men for bruk ved spesielle behov.

750 færre biler

Erfaringen fra NSBs samarbeidspartner i København, Green Mobility, er at bybiler reduserer antallet biler. I en brukerundersøkelse svarte 4,5 prosent av kundene at de hadde solgt en bil uten å erstatte den. Dette betyr at bybilene har gitt netto 750 færre biler i København.

I NSB-konsernet jobber vi med fremtidens løsninger og reisen dør til dør. Bybilene skal gjøre det lettere for folk som først og fremst vil reise kollektivt. NSB har hjertet i kollektivtrafikken, og vi vil løpende evaluere effekten av de løsningene vi innfører.

