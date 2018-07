Alexandre Benalla trådte over streken da han 1. mai banket opp to demonstranter, tilsynelatende uten grunn. Videoen ble lagt ut på nettet. Som livvakt og fortrolige for Frankrikes president Emmanuel Macron, har Benalla hatt en rekke utrolige privileger.

Men glansdagene fikk en brå slutt. Benalla ble sagt opp og siktet for hendelsene. Sist lørdag skulle han visstnok ha giftet seg, men da satt han i varetekt. Det vites ikke om bruden fremdeles venter på Benalla.

Privat

Apt etter tidligere presidenter

Hva er det som har gjort denne egentlig banale historien til et politisk jordskjelv? Det henger sammen med Emmanuel Macrons stil og personlighet.

Han skulle jo være Frankrikes moralske veileder og styre med mye renere hender enn sine forgjengere.

I stedet skriver franske medier at man faller tilbake til skjulte sikkerhetstjenester, løgner, dekkoperasjoner, favoritter m.m.: Velkjent under så godt som alle de tidligere presidentene, men som Macron nettopp skulle ta et oppgjør med.

I stedet har han apt etter dem. Frankrikes president er på papiret den mektigste i Vesten, og hans medarbeidere føler at de også har noe av auraen. Det er bare å referere til «Presidentpalasset», så legger alle seg flate. Dette mønsteret er fransk demokrati på sitt verste.

Macron fikk klart flertall i nasjonalforsamlingen og har kunnet gjennomføre reformene sine uten å ta hensyn til opposisjonen. Det betaler han nå dyrt.

For første gang blokkeres den siste reformen, og i tillegg klarte høyresiden – med Macrons representanter – å oppnevne en kommisjon om skandalen, med direkte TV-overførte høringer.

Der må nå den ene etter den andre av ministre og høytstående funksjonærer svare for seg. Dette er fransk demokrati på sitt beste.

Nicolas Lescaut / AP / NTB scanpix

Hvor sterke bånd?

Gullrusen etter fotball-VM la seg altfor fort. Åtte av ti franskmenn er sjokkert over skandalen. Tirsdag kveld sa Macron at han var den eneste ansvarlige, men på en privat samling.

Han må se franskmennene i øynene og stå til rette for sin dårlige dømmekraft. Hver dag kommer det nye opplysninger, blant annet at Benalla hadde nøklene til ekteparet Macrons villa i Le Touquet.

Pleier livvakter å ha det? Hvor sterke er/var egentlig båndene mellom sjefen og livvakten? På alle bilder står Benalla mindre enn én meter fra presidenten. Forsvarerne han sier at han ble «invitert» til demonstrasjonen, og han måtte gripe inn fordi politiet var truet.

Det er mange skrøner i denne saken, noen til og med under ed. Men alvorlig er den. Macron er neppe truet, men fremstår i et svært uheldig lys. Det kan komme av hans manglende politiske erfaring. Kanskje heller en overdreven tro på Askeladden som vant republikken.