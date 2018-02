Til Idrettsbyråd Rina Mariann Hansen.

Har byråden glemt at Oslo er mer enn Oslo Øst?

I Aftenposten 10. februar skryter idrettsbyråd Rina Mariann Hansen av Stovners nye svømmehall med 25 meter hovedbasseng. Det er flott at Stovner får et svømmeanlegg!

I 1983 fikk Holmlia eget bad, og Tøyen og Manglerud får helt nye bad i 2019.

Grattis til disse bydelene også. Nortvedt og Bøler bad er allerede rehabilitert.

Jeg lurer på hvorfor byråden ikke med ett ord nevner bydeler på vestkanten?

I bydel Ullern/Bygdøy-Frogner bor det ca. 150.000 innbyggere. Disse har pr. i dag ikke ett eneste kommunalt innendørs svømmetilbud. (Jeg regner ikke det utdaterte 12.5 meter-bassenget på Vestkantbadet for en svømmehall).

Sykehusene Radiumhospitalet og Diakonhjemmet trenger svømmetilbud til sine pasienter, og barn og unge må reise til andre bydeler eller kommuner (Bærum for å lære svømming).

Det er liten trøst at det er planlagt et anlegg i Sognsveien, det er i en annen bydel og er ikke i nærområdet for de 150.000 innbyggerne jeg snakker om.

Jeg foreslår et 25-meterbasseng anlagt innerst i Bestumkilen. Området er regulert til frilufts- og idrettsaktiviteter (så vidt jeg vet). Skøyen skal utbygges med ca. 6000 nye boliger og mye næringseiendom, og er et stort trafikknutepunkt. Et slikt anlegg trenger ikke mye ny infrastruktur, og gir enkel adkomst for folk som kommer med tog, buss, bil, sykkel eller til fots.

Et annet alternativ er å bygge en hall sammen med den nye skøytehallen på Frogner stadion. Der foreligger det allerede tegninger, så der er det bare penger det står på, men dersom det er avsatt 5.5 milliarder kroner til idrettsanlegg i løpet av 4 år, så kan det kanskje la seg ordne?

Jeg håper Rina Mariann Hansen er byråd for hele byen, og kommer med et konstruktivt svar – som vanlige folk forstår og gleder seg til å høre.

