Jeg har i mange sammenhenger vært kritisk til Statoil. Jeg er dessuten enig med dem som mener at Statoil så raskt som mulig må trappe opp sine investeringer i bærekraftig ren energi og holde seg unna Arktis. Men slike endringer vil ikke komme av et nytt navn. Navneskiftet handler om løsrivelse fra staten. Det er årsaken til at det ikke har møtt motstand fra den politiske ledelsen i departementet som representerer eieren.

Min hovedreaksjon er at dette er dumt. Enkelte i Statoil skulle nok ønske at de hadde et annet navn når de møter representanter fra andre internasjonale oljeselskaper i lisensmøter i London. Men det er ikke der navnet teller. I de mange landene utenfor Norge hvor Statoil opererer, er navnet Statoil langt større enn Statoil. Ja, selv i land hvor Statoil ikke opererer.

Statoil er synonymt med oljerikdom som et gode

Jeg har opplevd det gang på gang når jeg har reist i oljeproduserende land. Statoil er for mange synonymt med den alternative, positive norske erfaringen hvor oljeutvinning og oljerikdom er et gode, ikke en forbannelse.

Nå vet vi i Norge at norske oljevirksomhet er mye mer enn Statoil. Når jeg som akademiker har vært invitert til å snakke om norske oljeerfaringer, har jeg alltid forsøkt å smette inn at ikke alt har vært rosenrødt, at viktige beslutninger og vendepunkt har vært preget av konflikter og motsetninger, ikke bare harmoni.

Statoil er en positiv merkevare

Men uavhengig av om tilhørerne har vært politisk interesserte fra middelklassen, medlemmer av fagforeninger eller NGOer, lokale embetsmenn og politikere eller representanter for lokalt næringsliv, har jeg erfart at Statoil som merkevare oppfattes som noe positivt.

Selv i tilfeller hvor mange mener Statoil har havnet på gal side i en konflikt, har utgangspunktet for de lokale vært: Statoil må ha blitt feilinformert, blitt tvunget til å underordne seg en sterkere partner og lignende. Hvorfor ønsker Statoils ledelse å kvitte seg med et slikt fortrinn?

Oljeselskapene krever særegen tillit

Jo, navneskifter er vanlige i oljeindustrien. Men det gjelder særlig leverandørindustrien. Offshoreleverandører har oljeselskapene som kunder. De kan lære seg de nye navnene. Oljeselskaper skaffer seg eiermakt over ressurser som tilhører hele samfunn. Det er noe annet og krever en særegen tillit.

Se på de største oljeselskapene. Shell, BP og det fusjonerte ExxonMobil, de har i dag samme navn som da de ble etablert for mer enn 100 år siden. BP forsøkte riktig nok mot slutten av 1990-tallet på en indirekte endring med slagordet Beyond Petroleum. Det ble latterliggjort som et falskt forsøk på å grønnvaske selskapet. I dag er det bare BP.

Etablerte navn er viktige for tillit

De store oljeselskapene har vært gjenstand for en rekke fusjoner. Men det har som regel vært det sterkeste selskapets navn som har overlevd. Ta de neste på listen: Chevron, Total, Eni. Når navnene er så bestandige, har det en årsak.

Merkevarenavn er ikke viktige bare for oljeselskap som selger bensin. Et solid, etablert navn er en viktig del av det å gå inn i nye områder, å bli tatt på alvor, å bli regnet som en seriøs kandidat av lokale myndigheter, ha tillit i befolkningen osv. Sist, og ikke minst, et bestandig navn signaliserer at et selskap er stolt av sin egen historie. Du står for den du er.

Navnet hindrer ikke grønn satsing

Er så navnet en hindring for å konvertere selskapet mot en bærekraftig, grønn satsing? Andre forhold enn navnet er det viktigste der. Men når for eksempel Statoil nå er blitt store på vindkraft utenfor Skottland, er navnet kun en fordel. Skottland har akkurat som Norge bygget opp mye av sin moderne økonomi rundt oljevirksomheten. Det finnes som i Norge en stolthet når det gjelder hva man har fått til.

Et selskapsnavn som uten blygsel viser til sin oljeforhistorie, samtidig som det går inn i det nye, bidrar til å bygge ned motsetninger. Det samme gjelder her hjemme. Hvis oljearbeiderne skal ende i en tilsvarende rolle som slitne, forbigåtte gruvearbeidere i Trumps USA, har vi skapt unødvendige hindringer for forandring.

