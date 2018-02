Fakta: Medierevisjonen Medierevisjonen er en fast spalte for mediekritikk. Jan Arild Snoen (f. 1964) er journalist og kommentator i Minerva og skriver fast for Aftenposten.

Feiginger som hetser og drapstruer politikere kan ikke gjemme seg bak at de er med i en «lukket» facebookgruppe når den har 60.000 medlemmer.

Metoo-kampanjen har flyttet noen grenser for hva kvinner må tolerere fra menn, får vi håpe. Men det finnes en stor og voksende gruppe av «motstandsfolk», stolte mannssjåvinister organisert på Facebook i Mannegruppa Ottar, der kvinner ikke har adgang.

Gruppen har mange ganger før vært i hardt vær for hets, men hverken dette eller de siste måneders mediedebatt ser ut til å ha hatt virkning. Nå er det mer enn 60.000 medlemmer der, med ulik motivasjon og intensitet, må vi tro.

Hetsen fikk stå, skjermdumpen ble slettet

I helgen satte et medlem i gang en tråd der han inviterte sine ‹kamerater» til å kaste dritt på Oslo-byråd Lan Marie Nguyen Berg (MDG), som i årevis har vært et yndet hatobjekt for mange. Zohir Kouabache, som startet tråden, kommenterte bildet av henne slik: «Hva er det første du tenker på når du ser dette søte og uskyldige smilet? Jeg tenker forbud mot å leve.»

Han har senere forklart at det siste var en henvisning til at Berg angivelig er så glad i forbud at det snart blir forbudt å leve. Den forklaringen bør ses i lys av at samme mann skrev dette på sin åpne Facebook-profil i mai i fjor:

«Når jeg blir diktator i dette landet, er team samferdselsdepartementet de første som skal inn i gasskammeret.» Det handlet om økte bompenger i Oslo, så her ligger nok roten til hatet.

«Brorskapet» tok uansett signalet: Det tok fem minutter før de to første oppfordringene til drap var postet, en ville knuse tennene hennes, etterfulgt av flere som ville ha sex med henne (frivillig eller ikke), en som kalte henne thai-hore, og flere ønsker om død og fordervelse.

Søndag kveld tok Miljøpartiets førstekandidat i Oppland, Ingvild Kessel, skjermdump av innlegget og kommentarene og publiserte det på sin Facebook-profil. Men det ville ikke Facebook ha noe av. Kessel fikk sitt innlegg slettet og ble, da hun postet det på nytt, utestengt i et døgn. Torsdag meldte Facebook at dette skyldtes en feil.

Ytringene er offentlige, ynkelige mannemenn

Jon Wessel-Aas, som er en av landets ledende eksperter på ytringsfrihet, sier til avisen Gudbrandsdølen Dagningen at siden Mannegruppa Ottar er så stor, må det å publiseres der anses som å delta i en offentlig debatt.

Det er bred enighet om at store grupper og stor spredning gjør ytringene offentlige, men mange er ikke klar over at de kan bli sitert.

Noen av kommentarene i denne saken bør vurderes av politiet. Men uansett om de faller inn under ytringsfriheten kan ikke ynkelige mannemenn gjemme seg bak 60.000 andre. Dere får stå for det dere skrev, gutter.

Les hva Zohir Kouabache svarer på Snoens kritikk: