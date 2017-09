Amandakomiteen må ta fornuften fatt. Beste film er beste film. Ferdig snakka.

Amandakomiteen har bestemt at Amandaprisen for beste kinofilm ikke bare skal gå til beste film, men «i tillegg bør filmen ha en publikumsappell», som det står i statuttene for prisen.

Dette er en definisjon av årets beste film som er problematisk på flere måter, og som vi filmprodusenter – som er mottagere av Amanda for beste kinofilm – ikke kan leve med, enten vi produserer kommersiell eller kunstnerisk film, eller begge deler.

En slik definisjon er nemlig både problematisk overfor den filmen med bred appell som vinner Amanda for beste kinofilm, men uten å gjøre det i konkurranse med alle kinofilmene det året, og selvsagt er det problematisk overfor smalere filmer med sterke kunstneriske kvaliteter som utelukkes fra å kunne vinne fordi de ikke har bred nok appell.

Hvilke beveggrunner Amandakomiteen må ha hatt for denne særnorske definisjonen av kvalitet, kan vi bare spekulere i, men den fremstår som overmoden for revurdering.

Vis oss én annen filmnasjon som har den samme definisjonen av beste film. Den finnes ikke.

Amandakomitéens definisjon av kvalitet blir i verste fall stående som et uttrykk for hele den norske filmkulturen; her til lands anerkjenner vi ikke kvalitet hvis ikke veldig mange liker det.

Dette er med på å undergrave Amandaprisens betydning og relevans, noe ingen i bransjen er tjent med.

Dersom Amandakomiteen ønsker å honorere årets mest populære film, kan Folkets Amanda nominere de tre mest sette filmene det året og la publikum stemme med sms under Amanda-showet.

Dette forhindrer kampanjestemming på nettet, som i fjor da Folkets Amanda gikk til en film nesten ingen hadde sett på kino. Alternativt kan det opprettes en Amanda til beste produsent, der filmens kommersielle suksess vektlegges.

Vi vil gjerne presisere at dette slett ikke er en reaksjon på at Kongens nei i år vant Amanda for beste kinofilm, men når man skal dele ut en nasjonal filmpris til beste film, er det smart å erkjenne at det av og til er forskjell på mest populære film og beste film.

Det er derfor kjærkomment at årets jury – jfr. kronikken i Aftenposten – tar et oppgjør med Amandakomiteens regelverk for Årets beste kinofilm. Vi oppfordrer Amandakomiteen til å ta fornuften fatt og endre statuttene til neste år.

Signert av: Yngve Sæther, Thomas Robsahm, Vilje Kathrine Hagen, Hans-Jørgen Osnes og Sigve Endresen (Motlys), Maria Ekerhovd (Mer Film), Turid Øversveen, Karin Julsrud og Håkon Øversveen (4 ½), Gudny Hummelvoll (Hummelfilm), Gary Cranner (Chezville), Ruben Thorkildsen (Ape og Bjørn), Eric Vogel (Tordenfilm), Are Heidenstrøm (Fantefilm) og John M Jacobsen (Filmkameratene)