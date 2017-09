Kort sagt, mandag 4. september

Vi tar integreringsdebatten

Tre Holmlia-gutter etterlyser venstresiden i debatten om innvandring og integrering. Debatten har vi aldri skygget banen for, men det viktigste nå er å stoppe den stigmatiseringen og svartmalingen som Sylvi Listhaug og aktører som HRS bedriver. Frp vil bare snakke om alt som går galt. Det er lett å skaffe seg en fiende ved å dyrke motsetninger mellom oss og dem.

Det største hinderet for integrering, er en holdning som gir inntrykk av at innvandrere ikke er velkomne. Det skaper dårlig grunnlag både hos dem som skal integreres, og vi som skal hjelpe dem inn i vårt samfunn.

Ingen jeg kjenner er for æreskultur. Uansett er det uakseptabelt. Dessverre vet vi at det finnes, i likhet med vold, tvangsgifting og andre straffbare handlinger.

Det Frp bør svare for, er hvilket ansvar partiet må ta for den virkeligheten som utspiller seg på Holmlia og de enorme forskjellene i Oslo. Regjeringens politikk øker forskjellene. Det er ikke folk på Holmlia som har fått kutt i formuesskatten. Det er ikke folk på Frogner som betaler prisen for kutt i bostøtten.

Det er ikke Frp og Høyre som vil redusere forskjellene og bygge bro. Det er det venstresiden som vil. Det er det valget bør handle om.

Zaineb Al-Samarai, Oslo Arbeiderpartis 6.-kandidat

Et tettere samarbeid om Oslo sør

Som beboer i bydel Søndre Nordstrand er jeg glad for engasjementet og oppmerksomheten som har vært knyttet til situasjonen og utfordringene i Oslo sør. Senest i en kronikk i Aftenposten etterlyser tre engasjerte holmlianere tiltak for å løfte bydel Søndre Nordstrand. Nettopp fordi jeg selv har bodd i bydelen i mange år og vært Oslo-benkens enste representant herfra, har Oslo sør-satsingen vært en viktig sak for meg. Derfor sørget KrF for at dette ble et tema i forhandlingene om revidert budsjett på Stortinget i vår. Vi fikk gjennomslag for at satsingen skal videreføres i 2018. Den opprinnelige planen var at satsingen skulle avsluttes i 2017.

Min ambisjon er at den «nye» Oslo sør-satsingen skal være mer på linje med det Groruddalssatsingen har vært. Spesielt bør satsingen bidra overfor ungdom; et godt fritidstilbud, en ny flerbrukshall og at tilbudet med sommerjobber for ungdommer videreføres og styrkes. Dette tiltaket var det KrF som foreslo og fikk gjennom i bydelsutvalget i sin tid, og det har vært svært vellykket. Dessuten bør det settes av midler til å øke det forebyggende arbeidet. Jeg ønsker meg et enda tettere samarbeid mellom bydel, politi, skole, frivillige organisasjoner og ulike trossamfunn. Når satsingen nå er vedtatt videreført, kan vi sammen forme bydelens utvikling i positiv retning.

Hans Olav Syversen, stortingsrepresentant, 1. kandidat for Oslo KrF og beboer i Søndre Nordstrand

Mobb en statsråd

Statsråd Sylvi Listhaug setter sinnene i kok. Årsak: hun bruker en retorikk som ifølge kritikerne gjør debattklimaet mer splittende. Hun setter folk opp mot hverandre og det norske samfunnet er blitt kaldere, takket være henne.

Kommentatorer i mediene, politiske motstandere, ja, endatil kirkelige representanter har samlet seg i et korstog mot statsråden. Å mobbe statsråd Listhaug er nå blitt helt legitimt.

Biskop Helga Byfuglien sier at Listhaug «setter vår humanitet på prøve» og presten Sunniva Gylver uttaler at å få Listhaug som minister i fire år til «vil være livsfarlig».

Jonas Gahr Støre følger opp og mener at Sylvi Listhaug ikke reiste til Rinkeby for å lære, men for å skremme. Det er «nedrig politikk», sier Støre. Men ser ikke alle Listhaugs kritikere, at de bruker samme retoriske grep som statsråden beskyldes for å bruke?

I stedet for å diskutere politikkens innhold, utsettes Sylvi Listhaug for en formidabel storm av anklager.

Kritikken mot Listhaug blir hverken troverdig eller anstendig så lenge kritikerne bruker retoriske grep som kun handler om å mobbe statsråden.

Einar Gelius, sokneprest og forfatter