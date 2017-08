Jeg tror at vårt evige matinntak – som et 24 timers koldtbord – ikke er bra for oss | Gunn-Helen Øye

Ferietiden heller mot slutten, og samtidig med at vi snart vil være tilbake i jobb og ungene på skolen, vil aviser og ukeblader gi oss tips om slanking.

For hvem har ikke spist litt for mange pølser, is, drukket for mange glass vin – og løpt altfor lite i skogen.

Alt dette er en del av den norske sommerkosen, og jeg skal ikke ta den fra noen eller kritisere den her. Det er sommer, dere! Og da skal vi kose oss – med mat og drikke!

Tom A. Kolstad

Og det er ikke ferietiden jeg ønsker å fokusere på her, men alle hverdagene.

Vi spiser hele tiden

Jeg har vært på feltarbeid i Japan og hatt mine sosialantropologiske briller på.

Jeg har studert den japanske kulturen; deres kropper, væremåte, bevegelsestempo osv. – og flere elementer herfra er i kontrast til det norske samfunnet.

Hvorfor er japanere så slanke? Kan vi lære noe av stillheten deres på T-banen? Ingen skravler i mobilen. Deres ydmyke vennlighet? Ja, det er mange små elementer herfra som helt sikkert vil være godt for oss nordmenn.

Noe jeg har fanget opp her hjemme før jeg dro, er at vi spiser hele tiden.

Da jeg var liten, var det ufint å spise på gaten. Nå derimot, snackser vi på morgenbussen, gjerne en latte i den ene hånden og en pose med boller i den andre, mens vi har øreproppene i øret og skravler med en jeg ikke vet hvem er, selv om jeg hører hele samtalen.

Ingen går i Tokyos gate med latten eller grillpølsen mellom hendene. Og derfor trengs det heller ikke søppelkasser i Tokyo, noe vi nordmenn synes er veldig rart. De finnes selvfølgelig, men er sjeldne.

Ikke bra for oss

Jeg er ikke ernæringsekspert, men jeg tror at vårt evige matinntak – som et 24 timers koldtbord – ikke er bra for oss.

Før jeg reiste, leste jeg boken til psykologiprofessor Susan Peirce, Bright Line Eating, hvor hun også tar opp dette. Hun er en slankeguru i statene, hjelper mennesker til å gå ned i vekt med å spise bare tre måltider om dagen og ingen snacksing mellom.

Boken er verdt å lese også for dem som ikke skal ned i vekt, men den gir en forståelse av vår kulturelle forhold til mat.

Noe fra gamle dager er bra, mener jeg. Som å spise til måltidene og ikke snackse 24 timer i døgnet. Look to Japan!

Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Lese mer? Her er noen forslag: