Kulturministerens tro på konspirasjonslignende teorier svekker kunsten | Arne Bakke

Kulturminister Linda Hofstad Helleland vil frata kunstnerne oppnevningsretten til stipendkomiteer.

Jobben tas fra kunstnerorganisasjonene og gis til fem utvalgte. Her blir nok armene veldig korte.

Gjennom Facebook applauderer kulturministeren Dag Hols innlegg i Aftenposten om norsk kunstmafia.

Han skriver at publikums smak er blitt et tabu for moderne kunst og at man derfor har etablert «kunstnernettverk» som bestemmer hvem som får stipend.

Ifølge ham er det en kunstmafia som styrer hva som er god kunst og hvem som skal få støtte.

Dette er en ærlig mening, som han må få mene, men det er ikke en sannhet. Dette er en påstand.

Kulturministeren skriver: «Et godt innlegg fra kunstner Dag Hol om hvorfor regjeringen nå gjør endringer ... » Kulturministeren undergraver med dette kunsten og kunstnerne.

God ordning skal skrotes

Så kommer min påstand: Vi har i dag en ordning for stipendbehandling og valg av stipendkomité som er faglig forsvarlig, rettferdig og demokratisk.

Hvordan blir stipendkomiteen til billedkunstnere valgt?

Jo, den blir valgt gjennom en ordning som sikrer kunstfaglig spredning. Den sikrer forholdsvis lik andel av menn og kvinner. Den sikrer et forholdsvis geografisk mangfold av komitémedlemmer. Og til slutt velges komiteen av kunstnerorganisasjonens ca. 2900 medlemmer.

Ingenting av dette ser ut til å være av betydning for Kulturministeren. En god ordning skal nå skrotes.

Dette forslaget fører til en uheldig maktkonsentrasjon i norsk kunstliv. Forslaget fører også til en svekkelse av demokratiske prosesser. Hvordan kan dette forsvares?

Kulturministeren har tidligere skrevet at hun ikke vil høre på akademisk snobberi, og hun vil vel ikke lytte til fagmiljøet innen kunst heller. De tilhører jo som kjent den norske kunstmafiaen.

Kunsten står nå i fare for å svekkes.

Vi må klare å verne om fagfellevurderingen for kunstfeltet.

Linda Hofstad Helleland er, tross sitt medlemskap i Høyre, trolig Frps fremste kulturpolitiker.

Hun vil sette kunstens fremtid på spill og gir seg nok ikke før hun har fått det til.

