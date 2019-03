I ordskiftet rundt det nye Munchmuseet kan aluminium fremstå som synderen. Det er ikke tilfelle: Aluminium kan se ut akkurat slik byggherren og arkitekten ønsker at det skal se ut.

I debatten rundt Lambda har det oppstått noen misforståelser rundt aluminium som materiale og aluminiumens iboende estetikk. Det fortjener en oppklaring.

Nicolas Tourrenc

Aluminium har mange egenskaper som gjør det til det mest egnede materialet til fasadevalg på store bygg. Det er lett, har gode termiske egenskaper og ikke minst: Det er toppvalget når det kommer til miljø og karbonavtrykk. For å oppnå høye standarder for bærekraft, er det få andre alternativer, særlig når man velger aluminium med høy andel resirkulert metall.

Aluminium har et fleksibelt uttrykk

Det mange ikke vet, er at materialet også har grunnleggende fleksibilitet i utforming og uttrykk. Det kan leveres i ulike overflatekvaliteter og farger alt etter hva arkitekten og entreprenøren spesifiserer. Det kan være skinnende, reflekterende, hvitt og i andre farger, eller det kan fremstå som grått.

Når vi i Hydro leser at det i løpet av byggeprosjektets løp er blitt valgt perforert aluminium, så forstår vi umiddelbart at det ikke vil fremstå slik offentligheten er blitt forespeilet gjennom tegningene. Perforert aluminium suger til seg lys og vil ikke reflektere omgivelsene.

Hvilke valg er gjort underveis?

Her kan nok både politikere, byggherre, arkitekt og fasadeleverandør ta sin del av ansvaret, men også mediene som ikke har informert offentligheten om de essensielle endringene som ble gjort underveis. Men det er altså ikke materialet aluminium sin skyld. Spørsmålet er derfor: Hvilke valg er gjort underveis?

Hydro er ikke leverandør av fasaden til det nye Munch-museet, men debatten bør ikke kaste en skygge på aluminium som materialvalg i nye viktige bygg. Til det er materialet altfor viktig for fremtiden. Når Statsbygg og Stortinget nå skal gå inn for materialvalg i det nye regjeringskvartalet, er det viktig at beslutninger tas på de rette premissene.

