Nina Witoszek tegner i sin kronikk i Aftenposten 5. oktober et skremmebilde av byutviklingen i Oslo. Vi blir «zombiefiksert», byen «asfaltiseres» og folk lider av «tinnitus, nervøst sammenbrudd og zoloft».

Heldigvis er dette bildet fullstendig løsrevet fra virkeligheten. Byrådet bidrar til en grønnere byutvikling, ikke bare målt i CO₂, men i livskvalitet og skjønnhet, langt på vei i tråd med Witoszeks idealer.

Witoszeks utgangspunkt ser ut til å være at De Grønne vil at fortetting og kutt i klimagassutslipp skal overstyre hensyn til estetikk, harmoni og det Norberg Schulz kaller «stedets ånd». Dette er rett og slett feil.

Miljøtiltak er mer enn CO₂

Byrådet har nylig lagt frem et forslag til ny kommuneplan hvor det legges sterkere føringer enn noen gang for at utviklingsområder skal utvikles på egne premisser. Byrådet har også tatt småhusområder som Nedre Grefsen ut av den nye kommuneplanen, og er tydelige på at småhusområdene skal bevares. Dette er en klar forbedring i forhold til det borgerlige byrådets forslag.

Heldigvis står vi ikke i valget mellom å kutte klimautslipp og gjøre byen vakrere og bedre å bo i, slik Witoszek hevder.

Stein J. Bjørge

Påstanden om at miljøproblemene knyttet til transport kan løses med selvkjørende biler, er hun ganske alene om. Byrådet foretrekker å lytte både til fagfolk og folk flest, som også vil ha bedre vilkår for gående, syklende og alle som reiser kollektivt. Det gir renere luft, tryggere skoleveier og bedre plass.

Miljøtiltakene i byen handler nemlig om mer enn CO2. I motsetning til stråling fra mobilmaster, som Witoszek er bekymret for (også her er hun uenig med fagfolk på feltet), har luftforurensing fra trafikk en beviselig negativ innvirkning på helsen.

De Grønne vil at Oslo skal være en by som både er sunn for kroppen og sjelen. Ønsket om å bygge tette nabolag med mindre transportbehov må balanseres opp mot behovet for arkitektonisk kvalitet i både bygninger og byrom – og for natur i nærområdet.

Gled deg, Nina!

Som Oslo-beboer er det vanskelig å kjenne seg igjen i ideen om at byen bare blir gråere og mer asfaltisert.

De siste årene har havnefronten blitt åpnet opp. Sørenga sjøbad er et av mange kjærkomne tilskudd til byen. Akerselva og Alnaelva er blitt tilgjengelige for folk flest, og på Ensjø gjenåpnes Hovinbekken skritt for skritt, i nye boligstrøk der barna får tilgang til gress mellom tærne.

Ørn E. Borgen

På Sæter har lokal utvikling ved stasjonen gitt ny vitalitet og en mer variert boligmasse i lokalområdet preget av småhus. Syklister og gående har mer plass på sykkelveier og i bilfrie gater og torg.

De Grønnes visjon er en grønn nullutslippsby hvor det er godt å bo for folk flest, og som gir sitt bidrag til at planeten vår kan bevare sitt genus loci – som frodig og levende planet i et ugjestmildt univers. Vi tenker globalt og handler lokalt, til beste både for kloden og lokalmiljøet. Gled deg, Nina! Dine grønne idealer er langt bedre ivaretatt av byrådet enn du frykter.

