Verdens største fotballturnering, Norway Cup, er godt i gang. 30.000 barn og unge spiller fotball på Ekebergsletta og andre steder i Oslo.

Et høydepunkt

Arrangøren, Bækkelagets Sportsklub, skal ha skryt, opplegget for innkvartering, transport og informasjon er svært profesjonelt. Som fotballmamma koser jeg meg med god underholdning både på og utenfor banen denne uken.

For mange spillere er deltagelse i Norway Cup selve høydepunktet i fotballkarrieren, uansett sportslige resultater. Det er spennende å spille mot lag man aldri har møtt før, kanskje til og med lag fra andre nasjoner.

Noen synes at det som skjer utenfor banen er vel så viktig: samvær med lagkamerater, oppdage en kjendis på Ekebergsletta (Marcus og Martinus spiller på Mosjøen IL!), bli kjent med andre fotballinteresserte ungdommer. Kanskje til og med oppleve den første forelskelsen?

Hotell fremfor klasserom

Mange lag velger innlosjering på skole. 20 spillere på et lite klasserom, liggende tett i tett på luftmadrasser mens de illeluktende draktene henger til tørk på stoler, kan selvsagt være en utfordring.

Jeg har forståelse for de lagene som dropper overnatting på skole og i stedet bor på hotell. I alle fall når turneringen varer en hel uke. Det er ikke særlig stas på dag fem - når luftmadrassen mangler luft, og man er desperat av søvnmangel fordi oppmannen snorker som en tuba.

Det er imidlertid en bekymring at flere og flere lag velger dyre alternativer, fremfor billigere løsninger som skoleovernatting.

Egenandel på 7000 – 8000 kroner

Jeg har snakket med foreldre fra ulike lag denne uken, både fra Nord-Norge og Vestlandet. Det er ikke uvanlig at egenandelen for deltagelse ligger på 7000 – 8000 kroner for reise og opphold. Dette er kostnader utenom spillernes lommepenger. Mange forteller at det ikke jobbes dugnad for å holde kostnadene nede, de hevder at de fleste familier har råd til egenandeler på dette nivået.

Når jeg spør om alle spillerne er med til Oslo, så blir de imidlertid litt flakkende i blikket. Det er gjerne slik at noen av lagets spillere ikke deltar, uten at begrunnelsen alltid er kjent.

Min bekymring er at kostnadsnivået blir for høyt for noen familier. For flere lag er Norway Cup kun én av flere store turneringer. I Aftenposten kunne jeg lese at Hamna sitt gutter 16 lag har kombinert Norway Cup med treningsleir i London

Vi voksne må bremse

Et høyt kostnadsnivå i idretten fører til at flere barn og unge faller fra. Kostnader til turneringsdeltagelse kommer i tillegg til medlemskontingent, treningsavgift, reiser og utstyr. Vi voksne har et felles ansvar for å bremse denne utviklingen.

Det er ca. 98.000 barn i Norge som lever i lavinntektsfamilier. Fattigdom og dårlig råd er vanskelig og skambelagt å snakke om.

Hvem vil vel være festbremsen i foreldregruppen når laget ønsker å reise på turnering? Hvem vil rekke opp hånden på foreldremøte og si at en sønn eller datter ikke kan delta fordi man ikke har råd? Hvem vil være den som blokkerer for en fotballreise for 15 – 20 ivrige spillere?

Jeg tror familier som ikke har råd heller oppgir andre grunner for ikke å delta på sommerens store fotballfest.

Dugnader

Trenere, lagledere, foreldre og klubbledelse må være bevisste og oppmerksomme på at økonomi kan ekskludere barn fra deltagelse i idretten. Sammen må vi sikre at breddeidretten er tilgjengelig for alle.

Det minste vi kan gjøre er å ta initiativ til dugnader for å holde egenandelen så lav som mulig. I tillegg må vi være bevisste på at antall turneringer i inn- og utland kan være en kostnadsutfordring for noen familier. Vi må våge å ta en diskusjon om kostnadsnivå på foreldremøtene. Idrettsgleden skal være for alle, ikke bare for dem som har råd til det!

