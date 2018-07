I Aftenposten fredag 27. juli stiller forsker ved NOVA/Oslo Met, Heidi Gautun, spørsmål ved om dagens svømmeopplæring i regi av Norges Svømmeskole er for rigid. Hun hevder også at den lange tiden det tar å oppnå ferdighetene som er en del av Norges Svømmeskole, bidrar til at flere gir opp på veien.

Norges Svømmeskole er Norges Svømmeforbunds nasjonale plan for svømmeopplæring. Metodikken i Norges Svømmeskole er basert på solid forskning og studier av praksis hos verdensledende aktører innen svømmeopplæring og drukningsforebygging.

I Norges Svømmeskole er det lagt vekt på at man, basert på forskning, skal mestre de sentrale ferdighetene som er nødvendige for å kunne berge seg selv. Vi er opptatt av å skape trygghet i vann, noe som bidrar til at man håndterer en kritisk situasjon på best mulig måte.

Norges Svømmeskole er dermed ikke bare en «svømmeskole», det er et opplæringsløp hvor man lærer å svømme og berge seg selv i vann dersom man blir utsatt for en kritisk hendelse.

Utarbeidet av ledende fagmiljøer

De grunnleggende nivåene i Norges Svømmeskole (Begynneropplæringen) er de nivåene hvor man lærer elementene som er nødvendige for å være svømmedyktig. Dette er samme krav som danner grunnlag for kompetansemålet om svømmedyktighet på 4. trinn i skolen. Disse kravene er utarbeidet av ledende fagmiljøer i Norge, både innen universitets- og høyskolesektoren og frivillige organisasjoner (blant annet Norges Svømmeforbund).

Å beherske ferdighetene som inngår i definisjonen av å være svømmedyktig, er noe som krever flere undervisningstimer. Vår erfaring er at det i snitt tar cirka 40 undervisningstimer å beherske disse ferdighetene. Dette tallet understøttes også av tilsvarende erfaringstall fra grunnskoler som driver en kvalitetsmessig god svømmeopplæring.

Å være svømmedyktig innebærer at man behersker følgende elementer:

Hoppe og stupe på dypt vann (fortrinnsvis begge deler) Dykke fra overflaten, svømme under vann uten særlig ubehag Skifte fra loddrett til vannrett (svømme)stilling Svømme to svømmearter; en på mage og en på rygg Puste avslappet og rytmisk, slik at det blir optimalt i forhold til det aktuelle taket, og slik at kroppens leie blir så flatt som mulig Rulle fra mage til rygg og omvendt i vannrett leie Snu seg til venstre og høyre både på mage og på rygg Innta energisparende stilling (flyting) med så lite bevegelse som mulig

I Begynneropplæringen fokuser vi mest på grovkoordinert rygg- og crawlsvømming. Dette fordi disse svømmeartene er lettere å lære motorisk og koordinasjonsmessig, og det er svømmearter som gir en energiøkonomisk god fremdrift. Sammen med de andre elementene i opplæringen bidrar dette til at man legger et godt grunnlag for svømming og selvberging.

Norges Svømmeforbund er opptatt av at alle skal kunne lære seg å svømme og kunne berge seg selv. Alle skal ha en trygghet i vann som bidrar til at de på best mulig måte kan håndtere en uventet og kritisk hendelse i vann.

