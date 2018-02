Kort sagt, mandag 19. februar

Om gryter og kjærlighet

«Gryter gjør seg selv», hevder Christopher Sjuve (ifølge desken, Aftenposten 9. februar). Språkbruken skal jeg ikke henge meg opp i nå, men som en person med lang gryteerfaring, må jeg protestere. Det ligger nemlig mye arbeid bak en god gryte. Forskjellige forberedelser, valg av ingredienser, ting som kan ta mange dager og timer. Det viktigste jeg har lært om matlagning, lærte jeg av min ungarske bestemor: «Du må være glad i dem du lager mat til, ellers blir ikke maten god.»

Kari Kemény, Oslo

Om ikke å se byen for bare bygg

Søndag 11. februar tok Aftenpostens leder fortjenstfullt opp skjebnen til Hammersborgs ærverdige, men snart fraflyttede Deichmanske, et bygg som ikke engang staten ser ut til å ville ta i med tang og aller minst tør å erverve til samfunnsmessig forsvarlig etterbruk. En skjebne Deichman deler med Erling Viksjøs vakre Y- blokk vis-à-vis, som den samme bakstreverske stat, representert ved Statsbygg, vil jevne helt med jorden. Et Statsbygg som altså ikke er i stand til å se byen for bare bygg!

Det forventes nå at Venstre ved sin regjeringsdeltagelse tar til motmæle. Med mer enn prat, eller med nye løfter å løpe fra. For hva lovet Venstres nestleder Ola Elvestuen i Minerva september 2017? Han lovet helt konkret at partiet vil sørge for at Y-blokken blir bevart dersom Venstre kommer i regjering. Så la oss håpe nå, at partiet kan bidra med mer enn å frafalle gamle standpunkter og prinsipper. To nyslåtte Venstre- statsråder bør kjenne sin besøkelsestid umiddelbart; nemlig kulturminister Skei Grande og miljøminister Elvestuen.

Så sett i gang: Be staten bla opp og kjøpe Deichman og ta bygget og Y-blokken i bruk til f.eks. et samlokalisert kulturdepartement. Og bevar Y-blokken, men knip noen meter av nordre gavl, legg en inngang dit, og sett inn glass, så oppnås utsyn til både Trefoldighetskirken og gamle Deichmanske, for dette nordlige benet er Y- blokkens eneste byplanmessige skavank, idet det går for nært (og helt blindt) opp i disse bygningene. Dette er da intet umulig kompromiss for et Venstre som ellers er så lik Høyre i ett og alt, og vice versa? Slik at Y kan forbli Y, og får beholde sine øvrige kvaliteter, ikke minst sin omsorgsfulle omhegning av H- blokken. Et slikt grep vil også endelig gi liv til Arne Garborgs plass. Jeg antar at Erling Viksjø ville ha gått god for en slik løsning, ikke minst når alternativet er total utslettelse, inkludert fordrivelse av Nesjar og Picasso.

Hovedstadens sjel fortjener nå et reforhandlet regjeringskvartal, ikke minst nasjonens sjel, som sikkert også føler seg litt brydd av Venstres omseggripende rikspolitiske opportunisme, som partiets engang så dydige nei til Frp, som jo har sklidd ut i den rene politiske spagat. Klart det blir lårbensbrudd av sånt. Men det kan spjelkes, det kan åpnes for en reforhandlet, luftigere og mer desentralisert lokalisering av departementene, som endelig kan erstatte URBIS prosjekt «SUICIDE CITY». Altfor ofte fører partipolitisk prestisje og dårlig politisk gangsyn til manglende arkitektonisk gangsyn, men at Statsbygg ser så dårlig, er og blir en gåte. Har vi ikke fått nok nå, av envis, halvblind statlig arroganse og diverse hoftebrudd og løftebrudd? Men da må også Venstre se seg for og holde seg på bena. Være absolutt fremoverlent. For hvis det én gang føles riktig å benytte dette ellers tåpelige og forslitte adjektivet, så er det her og nå.

Torgeir Rebolledo Pedersen, forfatter og arkitekt

Gebyr for innfartsparkering er ikke tullete

Aftenposten har torsdag 15. februar et stort oppslag om innføring av gebyr på 100 kroner pr. måned og 35 kroner pr. uke ved 17 jernbanestasjoner for faste togpendlere og 40 kroner pr. dag for mer tilfeldig reisende med enkeltbillett. Dette synes intervjuobjektene på parkeringsplassene i Asker er «tullete», og viser til at de leverer barn i barnehage. Halvparten av alle som benytter innfartsparkering langs lokalbanene inn mot Oslo bor imidlertid innenfor gangavstand, viser en kartlegging i regi av Akershus fylkeskommune. Folk som leverer barn i barnehage utgjør mellom 10 og 20 prosent av de parkerte bilene. Et rimelig gebyr kan føre til at færre tar bilen og gir plass til dem som trenger det mest i stedet for at plassene fylles opp av folk som like gjerne kunne gått eller syklet. I tillegg kan inntektene dekke opp for løpende drift av parkeringsplassene.

Myndighetene oppfordrer til bruk av kollektivtransporten. Ja, men denne er heller ikke gratis for skattebetalerne. Det offentlig subsidierer allerede reiser i Ruters område med 45 prosent og togtrafikken vel enda mer. Er det rimelig at innfartsparkeringen skal være gratis? Bruk av arealer i byområder har en pris, og en fornuftig bruk av prismekanismen virker rasjonerende, og det leder normalt til at de som har det største behovet også vil være villig til å betale for det.

Njål Arge, Oslo

Espen Barth Eide og EU-garantier

Arbeiderpartiets Espen Barth Eide vil be EU om garantier for at hans krav til EUs energiunion er holdbare. Aftenposten melder at dette angår at Ap vil ha innfridd at to tredjedeler av all vannkraft skal være offentlig eid, at bygging av nye kabler skal bestemmes i Norge, at de skal være samfunnsøkonomisk lønnsomme, at nye kabler som bygges til utlandet skal eies og drives av Statnett og at «flaskehalsinntekter», som er inntekter fra kortsiktig salg, skal kunne brukes til å redusere nettleie. Svaret er at Barth Eide godt kan «stille krav». Han vil imidlertid aldri få slike «mellomfolkelige garantier». Dette må i tilfelle utarbeides i «Felleserklæringer» som inkorporeres i EØS-avtalen. Barth Eide vil mislykkes her, fordi norske særordninger vil utløse tilsvarende eller andre krav fra Sverige, Finland, osv. som vil undergrave EUs energiunion.

Uforpliktende uttalelser fra en kommisjonær eller EU-parlamentariker kan Ap sikkert få, men dette er ikke juridisk bindende for dagens EU og langt mindre for fremtidige EU.

Peter Ørebech, professor i rettsvitenskap, UIT Norges arktiske universitet

Er et nei riktig medisin?

Aftenposten konkluderer på lederplass at beslutningen om kun å tilby Spinraza til ungdom under 18 år er nødvendig medisin.

Lederen går ut ifra at beslutningen er gjort på medisinskfaglig grunnlag, men den ble tatt på bakgrunn av pasientens alder. Ikke kriteriene effekt, nytte eller alvorlighet som Stortinget har vedtatt. Leder av Beslutningsforum forklarte avgjørelsen med at det ikke var dokumentert at medisinen har effekt på voksne. Han sa ikke at det var bevist at den ikke har effekt. Slik dokumentasjon finnes faktisk ikke. Statens legemiddelverk har gjort metodevurderingen av Spinraza. De konkluderer slik: «Legemiddelverket mener det ikke finnes medisinskfaglige argumenter for … aldersdiskriminering av pasienter over 12 år. Vi mener det … er i strid med prinsippet om likeverdig tilgang til effektive legemidler.»

Prioriteringsmeldingen setter kriteriene for prioriteringer. Helseminister Bent Høie har hatt så stor tiltro til de etablerte prinsippene at han avviklet Nasjonalt råd for prioriteringer. Denne saken har vært syretesten på prioriteringsmeldingen. Jeg er redd den ikke besto.

Lilly Ann Elvestad, generalsekretær i Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) og tidligere medlem av Nasjonalt råd for prioritering