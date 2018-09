I flere stortingsperioder på rad har Kristelig Folkeparti programfestet større regioner enn dagens fylkeskommuner – med betydelig oppgaveoverføring fra staten til folkevalgt styring på regionalt nivå. For KrF har oppgavene hele tiden vært viktigst. Derfor var vi tydelige på at uten dem er det ingen vits i å slå sammen fylker.

Nå kommer oppgavene i midten av oktober og alt ligger til rette for at Regjeringen kan presentere mange oppgaver som flyttes til nye regioner.

Vi dveler ikke ved misnøyen

I forrige periode fikk vi, sammen med Venstre, gjennomslag for regionreformen. Denne høsten skal oppgavene på plass. Det er ikke å slepe bena etter seg, Aftenposten.

Les Aftenpostens lederartikkel:

Riktignok har vi ikke fått alt slik vi ville. KrF ville ha avklart oppgavene først og strukturen deretter. Og vi kunne nok sett for oss litt andre regiongrenser enn det ble.

Men KrF dveler ikke ved misnøyen. Det er ikke konstruktivt, selv om sentrumskamerat Sp har gjort det til et levebrød.

Fra byråkrater til politikere

Vi fortsetter å kjempe for at reformen skal bli slagkraftig med mange oppgaver tilført folkevalgt styring.

KrF vil ha makten nær folk, på lavest mulig hensiktsmessige nivå. Mange av de tingene som i dag bestemmes av staten, til alt overmål av statlige byråkrater, skal over til politikere i fylkene. Politikere som kan kastes ved neste valg dersom de ikke leverer.

Det er mange fordeler, men også noen utfordringer med å være på vippen i Stortinget. Da er det mange som stiller opp på dugnad for å skape inntrykk av at KrF kan lokkes over til deres standpunkt.

Ap og Sp har kappes om en slik dugnad, godt hjulpet av mange medier som naturlig nok liker action og spenning til siste slutt.

Med løftet hode

Vårt fokus er at skjønnsspørsmål skal avgjøres av folkevalgte, og at det som er lurt i Troms og Finnmark ikke nødvendigvis er det som er lurt i Rogaland. Fylkene er derfor best egnet til å styre i eget hus. Med da må de være store nok.

Derfor kjemper vi for regionreformen med løftet hode, ikke med subbende ben. For demokratiets skyld og for distriktenes skyld!