Kort sagt, mandag 4. mars

Fornyelse lik tabloidisering?

Aviser som ikke søker utvikling, kan gå den visse død i møte. Avpolitisering i 80-årene endret Aftenposten, og den har vist endringskompetanse over tid. Ny layout ble varslet nylig, og vi var spente.

Uker er gått, og vi har en flau smak i munnen. 25. februar fant vi på en nyhetsside: Full mann stjal taxi. I Halden er en mann mistenkt for tilgrising: Hvorvidt han hadde tagget, tatt feil av urinalet og søppeldunken, vites ikke. Så kom halvannen sides foto av et nordirsk gjerde som vern mot bomber fra tiden med krigslignende tilstander. Halvannen dyrebar avisside? Sløsing.

Videre en rødmalt, idyllisk Nordmarks-stue som breiet seg over nok en side grunnet en hollywoodsk innspilling på stedet. «Det største som har skjedd på norsk jord», sa et intervjuobjekt. Men så hadde det visstnok noe med James Bond å gjøre. Og endelig: Mann slo da han ikke fikk sove i arresten!

Hva skal vi med disse «nyhetene»? Og er det smart av landets største papiravis å legge seg på dette nivået? Antagelig tenkes det på lesere som, ja, nettopp ikke er lesere.

Dagens digitale verden gir kjappe svar på det meste, og mange orker ikke langlesing. Det er ikke Aftenposten verdig å servere tullenyheter som dette.

Ragnhild Tangen, Stabekk

Ikke spøk med Ånden som går!

Første april kom en måned for tidlig i år. Aftenposten forsøker å narre oss til å tro at Fantomets dager er talte i avisen. Riktignok pågår en handling hvor den synske Moz mener å ha sett det nåværende Fantomets død, men Aftenposten må vite, som alle oss andre, at dette vil bli ordnet opp i. For øvrig bør avisen være forsiktig med å spøke med Ånden som går. Det setter han neppe pris på.

Runar Iversen, Oslo