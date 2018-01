Arbeidsgivers unnlatelsessynd kan få enorme konsekvenser | Bostad og Klausen

Arbeidsgivere som har ansatte som jobber med barn, har en lovpålagt plikt til å be om politiattest. De mest åpenbare arbeidsgiverne er barnehager, barnevernet, skoler og helsesektoren. Plikten gjelder både for faste og midlertidige ansatte, uavhengig av om de har en yrkestittel.

Hvis politiattesten viser at en person er siktet eller domfelt for overtredelse av narkotikaovertredelser, seksuallovbrudd eller grov vold, må arbeidsgiver vurdere om vedkommende er egnet til å jobbe med barn. På enkelte områder er reglene så strenge at en anmerkning helt utelukker personen fra å ha adgang til oppgaver overfor barn.

Kompetente og egnede omsorgspersoner

Alle norske utdanningsinstitusjoner som tilbyr studier med obligatorisk praksis hvor studenter kommer i kontakt med barn, er forpliktet til å innhente politiattest fra studentene. Institusjonenes plikt korresponderer med arbeidsgivers plikt til å innhente politiattest på sin arbeidsplass.

Formålet med ordningen er at barn skal ivaretas av kompetente og egnede omsorgspersoner. Ordningen skal sørge for at personer som utgjør en mulig fare, ikke kommer i posisjoner der de kan utsette barna for skadelige handlinger eller uheldig påvirkning.

Lite rom for prøving og feiling

Felles klagenemnd er et nasjonalt uavhengig organ opprettet av Kunnskapsdepartementet. Nemndas oppgave er blant annet å vurdere klager fra studenter som blir utestengt fra praksis grunnet anmerkninger på politiattesten. Siden opprettelsen har nemnda behandlet 21 klager om utestenging. Dette er et lavt tall som i seg selv reiser bekymring for hvordan disse sakene blir behandlet i utdanningsinstitusjonene.

Studentene får sjelden medhold i sin klage i nemnda. Når en student først har anmerkninger på politiattesten, er terskelen lav for at studenten blir utestengt fra praksis. Lovgiver har ment at de sårbare gruppene trenger en særskilt beskyttelse. Dette følger nemnda lojalt opp. Det er lite rom for prøving og feiling på barnas bekostning.

To ting som overrasker og bekymrer

Gjennom vår behandling av disse sakene er det særlig to ting som overrasker og bekymrer nemnda: I flesteparten av sakene har studenten hatt, eller har, et vikariat ved et arbeidssted der barn oppholder seg. Studenten innhenter uttalelse fra arbeidsgiver som gir studenten de beste skussmål. Det er som oftest ikke spor av informasjon fra studentens arbeidsgiver om at politiattest er innhentet, og at studenten er vurdert i henhold til de reglene som gjelder.

Uttalelsene fra arbeidsgiver gir et klart inntrykk av at de ikke forstår hensynet bak reglene om politiattest. Flesteparten av uttalelsene er blottet for en grunnleggende forståelse for hva arbeidsgiver skal vurdere i disse sakene.

Kan få enorme konsekvenser

Dette reiser stor bekymring for om arbeidsgiver ivaretar sine forpliktelser. Det fremstår som nemndas faglige vurdering og høye terskel for å la studenten slippe til i praksis blant barn, ikke samsvarer med den vurderingen arbeidsgiver gjør i samme situasjon.

Arbeidsgivers unnlatelsessynd kan få enorme konsekvenser for barn som trenger og fortjener den aller største aktsomhet. Det holder ikke at arbeidsgiver opplever den ansatte som snill og grei. De må forstå betydningen av anmerkninger som følger av politiattesten, og innhente og forstå straffesaksdokumentene. Vår erfaring gjør oss bekymret for om arbeidsgiver er faglig rustet til å foreta disse vurderingene.

