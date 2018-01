Her er fem triks for å identifisere at noe er kunst.

For den som er usikker, men vil virke sikker: Å identifisere kunst er ikke så vanskelig som man skulle tro. Bare følg disse triksene. 1. Det er i et glassmonter Ser du en forlatt sko og lurer på om det er kunst, eller om noen faktisk har glemt skoen sin? Se etter om den står i et glassmonter, i så fall er det antageligvis kunst. 2. Det står hvilke materialer som er brukt Står du foran et bilde, og lurer på om det er din tre år gamle niese med ADHD som har malt, eller om det er en original Pollock? Se rundt bildet om de har skrevet hva det er malt på og med, i så fall er det kunst. 3. Den som har malt bildet får kunsterstøtte Skal du kjøpe et bilde, og lurer på om det er ekte kunst, eller bare en pensjonert barneskolerektor som har drodlet det frem i kjelleren? Finn ut om de får statsstøtte, i så fall er det kunst. 4. Det står i et rom med helt hvit vegg, tak og gulv Finner du en lyslenke slynget rundt et dødt dådyr og lurer på om du skal ringe viltnemnda, eller om du bare skal nikke anerkjennende til de rundt deg? Se etter hvor du befinner deg; Er du i et helt hvitt rom er det antageligvis kunst. 5. Det er i sort hvitt Ser du på en video av en naken mann som penetrerer en dame med en scartkabel i rumpa, og lurer på om du skal dra frem lotion og tørkerull, eller om du skal dra fingrene over skjegget og fundere over livet i stedet? Se etter om det er i sort/hvitt, i så fall er det kunst. På Twitter: @tegnehanne Få med deg flere tegneserier og debattinnlegg - følg Aftenposten meninger på Facebook og Twitter smp-stories-bottom-widget