Alle vet at Google samler informasjon om oss, men ingen vet hvor mye informasjon søkemotorgiganten har lagret. I kartet kan du se at Google har lagret steder jeg har vært i Oslo helt siden november 2006.

I dette innlegget viser jeg nøyaktig hvor mye Google vet om meg! Du blir garantert skremt!

Inevo

For å finne ut hvor mye Google vet, gikk jeg til takeout.google.com. Der tok det to dager for Google å klargjøre filene som jeg kunne laste ned. Google har lagret 27GB med data om meg! 27 GB tilsvarer 135 timer med kontinuerlig videostreaming eller ca. 90.000 bøker. Det er mye informasjon!

Jeg har brukt Google siden 2001, og jeg har vært en ganske tung bruker av flere Google tjenester. Jeg benytter Google.no (søkemotor), Gmail (e-post), Google Maps (kart). I tillegg bruker jeg Google kalender, Google docs (dokumenthåndtering), Google photos (bildetjeneste) og en rekke andre tjenester.

En mappe for hvert Google-produkt

Når du laster ned filen om deg fra Google, får du tilgang til en mappestruktur med informasjon om dine aktiviteter i samtlige Google-tjenester. Hvis du ønsker å sjekke dine lagrede aktiviteter hos Google, besøk «My activities».

Nedenfor gjennomgår jeg eksempler på hva Google vet om meg.

1. Google vet hvem jeg er og hva jeg er interessert i

Google lagrer en annonseprofil basert på alt de vet om deg. De vet hvor du er, hvilket kjønn du er, alder, hobbyer, karrière, interesser, sivilstatus, vekt og inntekt.

Se din egen annonseprofil

2.Google vet hvor jeg er (og hvor jeg har vært siden 2006)

Google lagrer din lokasjon og du kan se en tidslinje med alle steder du har vært helt siden du begynte å bruke Google på din telefon. Hvis du har en Android-telefon eller en bruker Google Maps eller et annet Google produkt på din iPhone, så sporer Google dine bevegelser. Google vet hvor jeg har vært helt siden november 2006.

Se kart over hvor du har vært

3.Google vet hva jeg søker etter (helt siden 2005)

Google lagrer din søkehistorikk på tvers av enheter i en egen database. Google vet at jeg søkte etter «mageproblemer» 28. januar 2008, og de vet at jeg søkte etter Sandvika storsenter 11. november 2005. Selv om du sletter din søkehistorikk på telefonen din, så blir alt lagret hos Google allikevel.

Se din egen søkelogg

4.Google lagrer hva jeg ser på Youtube

Google lagrer informasjon om alt du søker etter og alt du ser på Youtube. De vet om du venter barn, hvilken religiøs overbevisning du har og hvilket politisk parti du støtter. Google vet om du er deprimert, om du vurderer selvmord eller om du har spisevegring.

Se din Youtube-logg

5.Google lagrer hvilke annonser jeg har klikket på

Over 90 prosent av Googles inntekter kommer fra annonser. Jeg har klikket på mange annonser gjennom tidene og Google har lagret hvert klikk. Opplysninger om hva jeg er interessert i, i feil hender, kan enkelt brukes av kommersielle eller politiske aktører til å påvirke meg.

Se din annonseprofil

6. Google lagrer bildene jeg tar

For et par år siden begynte jeg å bruke Google Photos. Fordelen er at alle bilder jeg tar på telefonen, automatisk lagres i Google photos og slettes lokalt på min telefon slik at jeg sparer lagringsplass. Ulempen er at alle bildene mine ligger hos Google, og at det er en risiko for at uvedkommende får tilgang på mine bilder.

7. Google lagrer hvem jeg møter

Jeg bruker Google Calendar for å organisere hverdagen. All informasjon om hvem jeg møter og hvor jeg møter dem lagres automagisk av Google og synker på tvers av alle mine enheter. Enkelt, men hva kan Google bruke informasjonen til?

8. Google lagrer hvem jeg kommuniserer med

Siden jeg er aktiv bruker av både Google Hangouts og Gmail, antar jeg at Google lagrer hvem jeg kommuniserer med og hva jeg sender/mottar på e-mail. Til min overraskelse var Gmail-data ikke inkludert i filen jeg lastet ned fra takeout.google.com.

9. Google lagrer nettsider jeg besøker

Min favorittleser er Google Chrome. Den er rask og effektiv. Jeg visste at Google lagret informasjon om meg, men jeg var usikker på om all informasjonen ble organisert og benyttet av Google for forskning eller for å gjøre min Google-opplevelse optimal.

10. Google lagrer dokumenter jeg har lagret

Jeg bruker Google driver og Google docs og lagrer dokumenter i skyen. Dette betyr at Google har tilgang til mye informasjon om meg privat og det jeg jobber med.

Er det greit at Google og Facebook lagrer så mye informasjon?

Er det greit at Google og Facebook lagrer så mye informasjon om meg? Jeg vet ikke. På den ene siden tilbyr disse aktørene nyttige og verdifulle tjenester. På den andre siden har Cambridge Analytica-saken vist oss hvor farlig det kan være hvis uvedkommende får tilgang på personlig informasjon.

Det er mitt valg om ønsker å slette all informasjonen Google og Facebook lagrer om meg. Samtidig vet jeg at folk flest er ubevisste når det gjelder personopplysninger og jeg tror den nye GDPR-lovgivningen (se kort video om GDPR under) vil bidra til å øke fokus på hvor viktig personopplysninger er.

Hva syntes du? Hva er best case scenario? Hva er worst case scenario?

Er smart bruk av personopplysninger grunnen til at Trump ble president i USA?

Oversikt over alle Googles produkter (takk Geir Ellefsen)

Googles historikk om meg

Hvor langt tilbake i tid går Googles arkiver. Sjekk dine aktiviteter hos Google på «my activities».

Her er en oversikt over hvor langt tilbake i tid Google har informasjon om meg:

Google søkehistorikk tilbake til juli 2005

Google bildesøk tilbake til juli 2005

Google maps tilbake til november 2006

Google annonser tilbake til februar 2007

Google books tilbake til september 2008

Google news tilbake til november 2005

Google shopping tilbake til mars 2006

Google videosøk tilbake til juni 2006

Google Youtube tilbake til mars 2011

Innlegget ble først publisert på inevo.no