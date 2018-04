«Hva vil du bli når du blir stor?» Det evige spørsmålet man får som barn. Og presset blir ikke mindre.

Penger og prestisje

Ungdommen blir fortalt at dette valget er ett av de viktigste for fremtiden. Det forventes at man velger noe med prestisje og gode jobbmuligheter. I tillegg bør man kunne ha frihet til å dra en uke til Syden fordi man har fleksitid.

Det passer ikke inn i advokatfamiliens status at ungdommen vil bli rørlegger eller helsefagarbeider. Da jeg valgte utdanning fikk jeg høre: «Du som er så smart må få deg en skikkelig utdanning, du kan da ikke jobbe med mennesker!»

Penger og prestisje er altså verdt mer enn mennesker. Og jeg er bedre enn andre.

Når dere skryter av oss ...

Nevner dere at mens vi studerte, mistet vi oss selv? Gleden, undringen og det sosiale? Fordi vi satt med skolearbeid. Eller satt alene og var lei oss fordi vi ikke var bra nok for dere.

Det gjør vondt å bli behandlet som om du er idiot på grunn av utdanningen din. Det gjør vondt å ikke bli respektert. I sin egen familie. Fordi man ikke er bra nok for utsiden.

La oss gjøre egne feil

Kjære foreldre. La oss få ta egne valg. La oss gjøre egne feil! La oss få ha et eget liv med egne meninger og opplevelser.

Vi er ikke en kopi av dere, og dere skal ikke leve ut drømmer gjennom oss. Hjelp oss gjerne med valg, men ikke ta valget for oss. Gi oss råd når vi spør om det. Ikke minst, gi oss trøst og støtte i vanskelige perioder, både i studier og livet. Støtt oss uansett om vi har valgt veien til din drømmejobb eller ei.