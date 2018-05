Kjære skolelederkolleger: Bli med på dugnad for å styrke åpenhetskulturen! | Elin Brandsæter

Kjære lederkolleger! Bli med på dugnad for å styrke åpenhetskulturen! Sett av tid til debatt om ytringsfrihet! Drøft hvordan §9a brukes på deres skole!

Still åpne spørsmål om egen virksomhet, og vis godt lederskap når du håndterer svarene du får.

Elever, lærere, ledere, etat og byråd er skjønt enige: Det skal være en åpenhetskultur i Osloskolen.

Flere hevder at dette ikke er tilfelle. En debatt som var ment å handle om fritt skolevalg, har i mediene sporet av til å dreie seg om personer og konflikt mellom lovparagrafer.

Underveis er det skapt et bilde av at Osloskolen er preget av en fryktkultur snarere enn en åpenhetskultur.

Privat

Jeg håper og tror at det er mange som ikke kjenner seg igjen i dette virkelighetsbildet.

Vi har imidlertid et problem så lenge noen opplever at løftet om å ha en åpenhetskultur er en intensjon som ikke etterleves.

Åpenhetskulturen må synliggjøres

Tiden er inne for å synliggjøre åpenheten, være gode rollemodeller og vise at den fungerer praksis.

Vi som ledere har et særskilt ansvar for å bygge en åpenhetskultur på vår skole. Vi skal skape trygge arenaer for diskusjon og legge til rette for medvirkning.

Vi trenger kritiske blikk på egen virksomhet for å bli bedre. Vi som ledere må tro på at lærerne ønsker det beste for elevene og vice versa. Flerstemthet bidrar ofte til klokere avgjørelser.

Snakk sammen!

Utfordringer må defineres og drøftes slik at lærere og ledelse kan finne gode løsninger i fellesskap. Å løse problemer på lavt nivå i stedet for å feie dem under teppet forebygger misnøye, systemfrustrasjon og utrygghet på arbeidsplassen.

Jeg tror på noe så banalt som å snakke sammen. Ofte. Rektor er ansvarlig for å invitere til god og konstruktiv dialog. God modellering gir forutsigbarhet. Det skal kjennes trygt å stille spørsmål. Det skal være greit å ha innvendinger.

Det skal kjennes trygt å stille spørsmål. Det skal være greit å ha innvendinger.

Fine ord? Vi får det ikke alltid til, heller ikke på vår skole, men jobber for et godt uenighetsfellesskap med rom for ulikhet, men med felles mål. Det skal være stor takhøyde i en lærende organisasjon.

Gjensidig tillit

Jeg oppfordrer flere lærere og ledere til å delta i den offentlige debatten. Det betyr ikke at mediene bør være den første arenaen dersom det oppstår problemer på egen skole. Ja til åpenhet om utfordringer, men vi forvalter også enkeltskjebner og sensitiv informasjon.

Jeg stoler på mine medarbeideres dømmekraft, klokskap og yrkesetiske vurderinger i slike saker. Ledelse og lærere må ha tillit til hverandre og løse Opplæringslovens oppdrag i fellesskap: «Elevane skal utvikle kunnskap, dugleik og holdningar for å kunne meistre liva sine og for å kunne delta i arbeid og fellesskap i samfunnet.»

Vi spiller på samme lag, og det må merkes!

Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.