Sommeren 2017 mellomlandet Minde skoles musikkorps på Gardermoen på vei til Berlin på jubileumstur. Norwegian kansellerte flyet til Berlin og påsto i ettertid at de hadde tilbudt busstransport tilbake til Stavanger.

Norwegian nektet å erstatte hotellutgifter og utgifter til mat. Korpset er ukjent med tilbudet. Norwegian sendte ikke SMS eller e-post om tilbudet. Slik bevistvil skal etter norsk rett gå ut over Norwegian, men Transportklagenemnda er uenig.

Forpliktet til å tilby returflyvning

Flyturen i anledning korpsets 60-års jubileum var bestilt fra Stavanger til Berlin med mellomlanding i Oslo, og fra Berlin hjem til Bergen.

Korpset fra Bergen hadde deltatt i korps-NM i Stavanger. I Oslo ble flyet til Berlin kansellert på grunn av pilotmangel. 48 personer – musikanter og foreldre – ble overlatt til seg selv.

Norwegian hadde ingen overnattingsløsninger. Korpset klarte å ordne hotellovernatting på egen hånd på Lillestrøm og sjekket inn rundt midnatt.

Norwegian tilbød busstransport til Berlin dagen etter. Korpset avslo tilbudet og mente reisen ville blitt for anstrengende. Korpset hadde vært nesten ett døgn på reisefot med Norwegian. Korpset ble værende på Lillestrøm i ytterligere to dager før Norwegian fraktet det til Bergen med buss.

Norwegian har utbetalt standardkompensasjon og ulike utlegg, men avslo å dekke utgifter på ca. 90.000 kroner til de to siste hotellovernattingene og for matutgifter.

Korpset klaget til Transportklagenemnda.

Norwegian hevder at de også hadde tilbudt å transportere korpset til Stavanger med buss.

Etter EU-forordning 261/2004 artikkel 7 er Norwegian forpliktet til å tilby passasjerene returflyvning «snarest mulig til det første avgangsstedet», altså Stavanger, alternativt omruting til Berlin «på tilsvarende transportvilkår».

Norwegian ville ikke være forpliktet til å dekke hotell og mat hvis de hadde tilbudt noe av dette. Korpset har vist til at 16 timers busstur til Berlin ikke er «tilsvarende transport» og at heller ikke Norwegians påståtte tilbud om busstur til Stavanger er i samsvar med EU-forordningen. I nemndas sak FLYKN-2015-696 ble busstransport fra Oslo til Trondheim ikke ansett som tilsvarende transportvilkår.

Fikk aldri tilbud om returtransport

Transportklagenemnda avviste korpsets klage, det vil si at nemnda ikke tok stilling til kravet.

Nemnda viste til at det var uenighet om det var tilbudt returtransport til Stavanger og konkluderte med at bevisspørsmålet ikke kunne avgjøres gjennom nemndas skriftlige behandling. Nemnda vurderte ikke betydningen av forordningens krav om returflyvning til avgangsstedet.

Norwegian viser til at det i deres interne logg er notert at det ble tilbudt busstransport til Stavanger. Korpset fikk aldri dette tilbudet. Det ble aldri diskutert noe slikt tilbud blant turdeltagerne. Det er tallrike medieoppslag fra de aktuelle dagene om skolekorpset som endte på Lillestrøm. Hverken korpset eller Norwegian nevner noe tilbud om returtransport til Stavanger.

Rebecca Brokstad

Korpset kan umulig dokumentere at de ikke har mottatt et muntlig tilbud. Hvordan skulle det kunne gjøre det? Norwegian, som hevder å ha gitt tilbudet, kunne sendt SMS, e-post, eller gjort opptak av telefonsamtaler. Når Norwegian hadde mulighet for å sikre bevis, og korpset ikke hadde det, følger det av alminnelige bevisbyrderegler at korpsets fremstilling legges til grunn. Reglene gjelder også for skriftlig behandling.

Har ikke råd til domstolsbehandling

Når Transportklagenemnda ikke tar stilling til spørsmålet, betyr at det at passasjerer i slike og lignende tilfeller er henvist til domstolene. Korpset har ikke økonomi til å ta saken til retten. Domstolsbehandling er utelukket for de fleste fordi risikoen for sakskostnadene er altfor høy.

Med denne avgjørelsen har Transportklagenemnda gjort det altfor enkelt for flyselskapene å slippe unna ansvar. For fremtiden blir det tilstrekkelig for Norwegian, Ryanair og andre flyselskaper å vise til hva de har notert internt. Noe bevis for at det er sendt tilbud eller at forbrukeren har mottatt det, kreves ikke.