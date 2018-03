Straffesystemet er det mest brutale virkemiddelet vi har, og det er viktig at lovgiver og rettsvesen aldri tar lett på bruken av straff.

I straffeforfølgningen ligger innebygget et element som i seg selv er inhumant.

Straffens formål er å tilføre den domfelte smerte (såkalt tilsiktet onde). Dette ondet kan bli svært smertefullt.

Også selve forfølgningen kan være svært smertefull og kan oppleves som ødeleggende for den tiltalte.

Det betyr at straffesystemet bare bør benyttes der det er klare, sterke og påviselige behov for det.

Og straffesak bør unngås dersom straffeforfølgningen må anses som en uforholdsmessig tung belastning.

Sak egnet for viktige refleksjoner

På denne bakgrunn er straffesaken mot Camilla Heggelund egnet til å fremkalle viktige refleksjoner.

Hun er tiltalt for grov mishandling av sin 13-årige datter. Datteren døde av utmagring, og i henhold til tiltalen kan, og bør, moren holdes ansvarlig for den dypt tragiske utviklingen som fant sted.

Jeg kjenner ikke mye til de bevismessige sidene ved saken, men forstår det slik at påtalemyndigheten mener moren er sterkt å bebreide for de valgene hun tok og at disse valgene har forårsaket datterens død.

Videre forstår jeg det slik at mor anså valgene som svært vanskelige og sammensatte, blant annet fordi hun etter hvert tapte tilliten til offentlige myndigheter.

Om dette er riktig forstått, vil jeg tro at strafferettslig skyld vil bli vanskelig å påvise med tilstrekkelig klarhet.

Kravet om å holde noen til ansvar

Saken gjelder et barn som hadde det forferdelig vondt mens hun levde og som ble tatt ut av livet da hun bare var 13 år gammel. En slik tragedie vil, og bør, vekke sterke følelser.

Men det er viktig å være klar over at slike følelser også er egnet til å bringe saken på villspor. En vanlig reaksjon på en slik tragedie er at noen må holdes til ansvar for det som er skjedd.

Slik reaksjon kan naturligvis være høyst betimelig. Men den kan også være ubegrunnet. For det er ikke alltid slik at noen må ha sviktet på en ansvarsbetingende måte.

Tragedien kan være forårsaket av forhold som ingen hadde tilstrekkelig kontroll eller styring over. Da blir kravet om å holde noen til ansvar en betydelig trussel for rettssikkerheten.

Når tragedien er så stor

Kravet om at noen må holdes til ansvar skal i utgangspunktet være uten betydning for påtalemyndighetens avgjørelser, som utelukkende skal undersøke om alle betingelsene i de aktuelle straffebestemmelsene er oppfylt.

Men det kan være vanskelig å holde en helt rasjonell tilnærming i straffespørsmålet når tragedien er så stor og ropet om ansvar blir så høyt som i Valdressaken.

Politiet blir satt under et voldsomt press, med tilhørende risiko for at dette påvirker behandlingen på en usaklig måte.

Burde påtale vært unnlatt?

I denne saken må det absolutt kunne spørres om påtale burde vært unnlatt, selv om alle straffbarhetsbetingelsene ble ansett oppfylt.

Loven åpner for at påtalemyndigheten kan beslutte at det likevel ikke skal reises straffesak.

Denne regelen (som kalles opportunitetsprinsippet) er en viktig sikkerhetsventil i vårt strafferettssystem.

Den skal tjene som motvekt til et firkantet regelsystem, hvor politiet gis adgang til å sette hensynet til enkeltmennesket foran samfunnets interesse i en straffeforfølgning.

Hensikten med straff

Straff bør bare ilegges der dette må anses viktig ut fra de hensyn straffebestemmelsene skal ivareta.

Disse hensynene går på at tiltalte skal avstå fra slik adferd i fremtiden (individualpreventive hensyn) og å avskrekke andre fra samme (allmennpreventive hensyn).

Det er vel ikke naturlig å anta noen risiko for gjentagelse i Valdressaken. Når de gjelder de allmennpreventive hensyn, må vel adressatene for en trussel om straff være en meget avgrenset og spesiell gruppe mennesker.

Vi kan ikke se bort fra at straffesaken kan tjene en viss hensikt ved å virke avskrekkende på de gruppene som trenger trussel om straff for å avstå fra grov mishandling av sine barn.

Men det er vel tvilsomt om trusselen i det hele tatt når frem til denne spesielle gruppen, blant annet fordi denne må antas å være ganske isolert fra den alminnelige opplysningsflyten i samfunnet.

Under ingen omstendigheter vil en slik mulig samfunnsgevinst kunne stå i noe rimelig forhold til den belastningen man påfører tiltalte.

Humanistisk tankegang

For et tilnærmet normalt menneske vil tapet av sitt eget barn være noe av det aller mest smertefulle man kan oppleve.

Når det i tillegg er slik at den som opplever slikt tap også blir tillagt skyld for dødsfallet, vil smerten bli langt større.

Og når det også er reist straffesak fra det offentliges side med anklager om skyld for barnets død, vil belastningen være ubeskrivelig.

Det skal vel ikke være nødvendig med sakkyndige erklæringer for å se at slik belastning kan knekke selv den sterkeste.

Opportunitetsprinsippet er utslag av en humanistisk tankegang, hvor man lar hensynet til det enkelte menneske gå foran samfunnets behov for allmennpreventive tiltak.

Det er mulig at henleggelse i Valdressaken vil medføre en nedprioritering av dette behovet. Men humane handlinger vil normalt betale seg på lang sikt, hvor gevinsten vil være et varmere samfunn.

