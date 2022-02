USA og Europa mobiliserer mot Russlands provokasjoner. Unntaket er Tyskland.

Bernard-Henri Lévy Fransk filosof og forfatter

Tysklands kansler Olaf Scholz og utenriskminister Annalena Baerbock, her avbildet i 2021.

I møte med denne forvirringen, tyske venner, finnes bare én løsning.

Tusenvis av amerikanere er i unntakstilstand i nærheten av den ukrainske frontlinjen. Den britiske statsministeren er i ferd med å bistå dem på land, i luften og til sjøs.

Frankrike, som på samme tid jobber med deeskalering, sender en bataljon til Romania. Sverige mobiliserer mot Russlands provokasjoner, krigsskipene og dronene deres i bevegelse.

Selv om intet ennå er vunnet, er årets første gode nyhet at en fri verden erkjenner risikoen for en invasjon av Ukraina.

Unntaket Tyskland

Det finnes imidlertid et unntak i oppstandelsen. Nemlig Tyskland, den viktigste europeiske stormakten.

Den ferske utenriksministeren og miljøforkjemperen Annalena Baerbock utelukker først og fremst bruken av militær makt. Hun lar sin kollega, forsvarsminister Christine Lambrecht, stå for utsendelsen av 5000 beskyttelseshjelmer i stedet.

Deretter erklærer en rekke sosialdemokratiske ledere forståelse for Kremls «følelse av trussel» i møte med Natos ekspandering. Deriblant lederen av Forbundsdagen og ministerpresidenten av delstaten Mecklenburg-Vorpommern.

Og så, denne oppsiktsvekkende historien om Estlands beslutning om å levere 42 D-30-våpen til Kiev før Tyskland minnet dem på at disse våpnene en gang tilhørte DDR, og at Berlin dermed har full rett til å forby eksporten av dem.

Videre ble sjøforsvarssjefen Kay-Achim Schönbach tvunget til å gå av etter å ha uttalt seg høyst uforskammet i Russlands favør: Snille Putin ber kun om respekt fra sine slemme ukrainske naboer.

Debatten om Nord Stream 2

Enda verre er det at dette tar opp igjen debatten om den beryktede nordeuropeiske gassledningen Nord Stream 2. Med sine 1230 kilometer lange rør gravd under Østersjøen skal den forsyne Tyskland, og gjennom Tyskland også Europa, med russisk gass.

Må man spesifisere at denne gassledningen, lagt på samme strekning som sin ti år gamle navnebror Nord Stream 1, hverken tilbyr billigere eller bedre strøm?

Og at den eneste håndgripelige konsekvensen av dette gigantiske prosjektet, som på mystisk vis har vært ettertraktet av alle tyske administrasjoner de siste 20 årene, er – skal man gå logisk til bunns i det hele – å smyge seg rundt Polen og Ukraina og dermed unngå dyrebare gasstransportavgifter?

Må man likeledes gjenta at for oss europeere vil enden på visen være økt avhengighet av et Russland som i teorien når som helst kan stenge kranen?

Debatten er derfor tilbake.

Nato foreslår at kansler Olaf Scholz utsetter byggingen av den ubrukelige, absurde gassledningen, som ifølge ukrainerne har som eneste hensikt å svekke dem.

Men skulle Scholz ende opp med å løse det hele, vil det først være etter flere runder rundt grøten, etter unnskyldninger om et «privat prosjekt» og etter å ha uttrykt sin misnøye for «å blandes inn» i denne tyske finans- og industriformaliteten av en konflikt.

Det er forunderlig.

Nypasifisme forvirrer

Tysklands allierte forvirres dog av hypoteser.

Arven etter Willy Brandts «Ostpolitik» vekkes til live for noen. Andre minnes den gamle tyske skyldfølelsen og tiden da «Døden var en mester av Tyskland», slik poeten Paul Celan sa det. (Men hvorfor gagner ikke denne skyldfølelsen også ukrainerne?)

En tredjepart ser i denne nypasifismen sporet av en ideologi, nemlig «endring gjennom handel», fra «Les armes de la Paix». Teoretikeren bak verket er fransk-amerikaneren Samuel Pisar, som for ytterligere å komplisere saken er stefaren og mentoren til USAs utenriksminister Antony Blinken.

Selv de pavloviserte germanofobe stoler på egen dømmekraft:

Tidligere kansler Gerhard Schröder, initiativtageren til det fordømte gassprosjektet, som etter fullført oppdrag ble kjøpt opp av det russiske gasselskapet Gazprom.

Den nåværende sjefen av prosjektet, Matthias Warnig, tidligere Stasi-offiser og lagkamerat til unge Vladimir Putin.

For ikke å snakke om de tre selskapene som er svartelistet av amerikansk administrasjon, mistenkte for å ha deltatt, fra tysk jord, i utviklingen av russiske kjemiske våpen av typen som forgiftet Navalnyj.

Mer enn Putins springbrett

I møte med denne forvirringen, tyske venner, finnes bare én løsning:

Å finne tilbake til Konrad Adenauer, Walter Hallstein og Wilhelm Röpke, grunnleggerne av en europeisk union som både var antinazister og antistalinister.

Husk skammens mur, bekjempet under kulehagl, og som falt under lyden av Rostropovitch’ cello, slik Jerikos murer falt under Josvas trompeter. Og, til slutt, storhetsøyeblikket som dere vier de forliste ofrene etter holocaust, de askefargede steinene som utgjør hjertet av Berlin.

Glem ikke at dere er landet til Kants kategoriske imperativ, Habermas’ konstitusjonelle patriotisme og, før dette, landet av en munter nietzscheansk tanke som avviser tyngden av en viss tysk ånd, syk av makt, av håpløs velstand og god samvittighet.

Lytt til dem som, slik som her, tillater seg å befale dere, venner av vitenskapen og filologien, tilhengere av Hölderlin og Novalis, arvingene av Thomas Mann, Adorno og grevinne Dönhoffs, innbyggere i tankenes skjønne Lorelei – som, for å tale som poeten Apollinaire, fikk alle europeere i området til å dø av kjærlighet. De er alle verdt mer enn rollen som Putins springbrett.

Oversatt fra fransk av Annvor Seim Vestrheim.