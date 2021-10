Kort sagt, søndag 3. oktober

Debattredaksjonen

Nå nettopp

Vi samler opp avisens kortinnlegg i spalten «Kort sagt». Her er dagens innlegg.

Eldre og bredbåndstelefoni. Byutvikling. Her er dagens kortinnlegg!

Debatt

Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Hva er det Telenor tror?

Mine foreldre (98 og 84 år) fikk tidlig i sommer brev om at nå fases fasttelefonen ut. Etter mye fundering om hva som egentlig sto i brevet, besluttet de å bestille bredbåndstelefoni.

Min far ringte og bestilte. Dermed ble telefonabonnement ført opp på ham. Så viser det seg at det er min mor som er abonnent på TV og internett. Ruteren mottatt i 2017 lå ubrukt i skapet, men dette burde gå greit å fikse?

Det falt i mitt lodd å hjelpe dem. Og det ryker ut av ørene!

Jeg ringte Telenors kundenummer syv ganger i går, pluss flere ganger før i uken. Hver gang var det tasting for å få hjelp, venting, nytt menneske som spør etter abonnentens navn, fødselsdato, adresse, postnummer og leilighetsnummer. Så gjenta beskrivelsen av problemet.

Jeg har krøpet rundt for å sjekke navn og farge på ulike «porter» under veggboks montert ti cm fra gulvet, og jeg har sjekket grønne, blå, gule, røde lamper. Til slutt fikk jeg beskjed om at jeg måtte prøve meg frem selv for å få liv i ruteren!

To ganger måtte jeg hjem til mine foreldre for at de skulle verifisere seg (slik loven krever, må vite) og bekrefte at de ønsket å få overført abonnementet seg imellom. En hjelper foreslo at jeg kunne stå som abonnent og sendte meg søknadsskjema for å bli verge for mine foreldre.

Eldre mennesker lever i all hovedsak manuelle liv. De har høreapparat, ingen smarttelefon, PC eller nettbrett. Hvordan kan Telenor tro at eldre mennesker selv skal kunne få bredbåndstelefoni opp å gå?

Elisabet Kongsbakk, datter

Jeg vil ha hage og teater

Jeg blir glad når jeg leser at en stor tomt, den siste ubebygde tomten på sjøsiden i Bjørvika ved Operaen, kan bli en hage og ikke kontorbygg. En hage både for vinter og sommer, hvor folk kan søke ro og estetisk adspredelse.

Forslaget kommer fra Kjetil Thorsen, sjefen for Snøhetta arkitekter, sammen med skipsreder Fred Olsen.

Men hva sier administrerende direktør for Hav eiendom, Kjell Kalland, som eier tomten? Jo, han sier at det er heldigvis slutt på tiden da enkeltmennesker med makt kan diktere byens utvikling. Han mener å vite hva folk vil ha, nemlig «byliv» med vegger og aktivitet. Nemlig!

På den andre siden av havnepromenaden er Filipstad med kaffetårnet Ali kaffe, også eid av Hav Eiendom. Her prøver en gruppe scenekunstnere å få lokaler. Der er det store åpne fabrikkrom som vil passe til teatervirksomhet.

Både Black Box, duoen Goksøyr og Martens, Vinge og Muller, Mia Habib og andre anerkjente scenekunstnere trenger et sted å arbeide og et sted å vise forestillingene sine. Stockholm, København, Hamburg og New York har greid det.

Hva sier Hav eiendom? Jo, her skal det være kontorplasser, både ved Operaen og i kaffebygget! Jeg sier: Snart må det bli slutt på at pengene skal diktere byens utvikling. Vennligst færre kontorer og flere hager og teaterscener!

Aase Sundfær, Oslo