Løsningen er ikke å svekke fastlegeordningen som pasientrettighet

Lars Duvaland Juridisk direktør, Legeforeningen

135.000 nordmenn får nå ikke oppfylt sin rett til fastlege. Langt flere er rammet av ikke å kunne bytte fastlege, skriver innleggsforfatteren.

Det er heller å styrke rammebetingelsene, slik at retten blir reell.

Troen på lovfestede pasientrettigheter som virkemiddel for lik tilgang på helsetjenester hadde sin glanstid på 1990-tallet. Fastlegereformen fra 2001 er et ektefødt barn av denne rettighetsoptimismen.

Etter 1990-tallet har det vært en rekke eksempler på andre rettigheter som ikke er blitt oppfylt. Eksempler er retten til pasientansvarlig lege og individuell plan og fristregler som er blitt jukset med. Når befolkningens rett til fastlege smuldrer bort, svekkes tilliten til myndighetene som garantist for likeverdige helsetjenester.

Bakteppet for fastlegeordningen

Fastlegeordningen var en pasientrettighetsreform. Bakteppet var en situasjon der befolkningen hadde dårlig tilgang til allmennlegetjenester. Den kommunale variasjonen var betydelig.

Stortingets løsning var å innføre en lovfestet rett til å stå på liste hos en fastlege som har ansvar for å gi deg nødvendige allmennlegetjenester.

En viktig del av rettigheten er muligheten til å velge fastlege. For å oppnå dette må det være ledig kapasitet i kommunen. Ellers er ikke bytteretten reell. Kommunene har det lovfestede «sørge-for-ansvaret» for at rettighetene oppfylles.

Legemangel

135.000 nordmenn får nå ikke oppfylt sin rett til fastlege. Langt flere er rammet av ikke å kunne bytte fastlege. Legemangelen fører til at det blir stadig vanskeligere å få tilgang på allmennlegetjenester innen forsvarlig tid.

Det er sannsynligvis flere hundre tusen som i dag ikke får oppfylt sine lovfestede rettigheter i fastlegeordningen. I skrivende stund har Trondheim kommune erklært midlertidig legemangel. Kun én fastlege har ledige plasser. Situasjonen er alvorlig.

Manglende oppfølgning av kommunene

Da fastlegeordningen ble innført, var myndighetene klar over at det kunne oppstå situasjoner der kommuner ikke ville klare å oppfylle pasientenes rettigheter. Det ble derfor laget et regelverk for suspensjon. Men regelverket har ikke fungert etter hensikten.

Etter det vi kjenner til, er ikke en eneste kommune blitt suspendert i de 20 årene fastlegeordningen har virket. Og det er kanskje ikke så rart når det tilsynelatende er kommunen selv som må søke Statsforvalteren om suspensjon. Så langt har også tilsynsmyndighetene vært påfallende passive i sin kontroll med kommunene på dette området.

Manglende oppfølgning av kommunene har antagelig bidratt til å forsterke krisen i fastlegeordningen. For hvilken verdi har en lovfestet rettighet for pasientene dersom det ikke får noen konsekvenser for kommunene å bryte den?

Oppfylle befolkningens rett

Løsningen i dagens akutte situasjon er ikke å svekke fastlegeordningen som pasientrettighet, men heller styrke rammebetingelsene slik at retten blir reell.

Handlingsplanen for fastlegeordningen har så langt ikke hatt denne effekten.

Nye tiltak må innrettes slik at ordningen faktisk klarer å oppfylle befolkningens rett til å velge fastlege over tid. Samtidig må Helsetilsynet komme på banen og påse at kommunene sørger for sitt ansvar.

Skal befolkningens tillit til den offentlige helsetjenesten opprettholdes, må brudd på pasientrettigheter få konsekvenser.