Kort sagt, søndag 7. august

Vi har behov for engelskspråklige norske medier

Norge er hjem til over 800.000 innvandrere (omtrent 16 prosent av befolkningen), og dette antallet vil sannsynligvis fortsette å øke.

Pr. nå har ikke-norsktalende få muligheter til å holde seg oppdatert på norske nyheter eller utviklende samfunnsdebatt.

Det eksisterer et naturlig gap mellom en hendelse og dens rapportering – en forsinkelse. Selv om forsinkelser kan bli begrenset, kan de aldri fjernes helt. For ikke-norsktalende i Norge forlenges denne forsinkelsen på grunn av språkbarrierer.

Noen små uavhengige nyhetsleverandører forsøker å begrense denne forsinkelsen ved å tilby utvalgte norske saker på engelsk. Disse nyhetsleverandørene publiserer imidlertid sjeldne historier, og mange historier blir ikke fortalt. De som ønsker å holde seg oppdatert, blir hengende etter.

Dette kan imidlertid endres om norske medier blir mer tilgjengelige for ikke-norsktalende innvandrere.

Jeg stiller spørsmål ved denne problemstillingen – ikke for at norske nyheter, eller Norge for den saks skyld, skal tilpasse seg meg – men for at min evne til å bedre forstå samfunnet som jeg nå kaller hjem, ikke hemmes av min manglende evne til å snakke språket.

Chandler Williams, forskningsassistent i Institutt for fredsforskning (PRIO)

Høyre eller venstre?

Jeg håper Erik Ranheims ønske om klarere regler for hvilken side gående og syklende skal holde på gang- og sykkelveier (Aftenposten 4. august) blir gjort noe med. Han skriver at det på slike steder anbefales å sykle på høyre og gå på venstre side.

Det visste jeg ikke. På veiene i Nordmarka har jeg trodd at trafikkreglene tilsa dette, men lagt merke til at de fleste gående holder til høyre. Jeg har heller ikke fått svar på henvendelser om dette fra folk som burde vite, deriblant Skiforeningen i Oslo og Trygg Trafikk.

Erling Torkildsen, Oslo