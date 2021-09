En poet ble skutt. Bøker ble ødelagt. Norge må gjøre alt vi kan for å sikre frie stemmer i Afghanistan.

Norske forfatterorganisasjoner

Nå nettopp

Representanter fra Taliban forsøkte å knekke en DVD med en film basert på en norsk barnebok, i to.

Vi vil også oppfordre alle norske forlag til å oversette mer litteratur av afghanske forfattere.

Debatt

Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Nylig hadde Aftenposten en reportasje om krigere fra Taliban som hadde inntatt den norske ambassaden i Kabul. Reportasjen viste blant annet representanter fra Taliban som forsøkte å knekke en DVD med en film basert på en norsk barnebok, i to.

For oss blir dette ekstra virkningsfullt fordi det er en bok vi kjenner. Men i Afghanistan er dette bare én bok i rekken av bøker Taliban har destruert.

For eksempel ble 55.000 bøker og manuskripter tilhørende biblioteket Puli Khumri nord i landet ødelagt av Taliban.

Forlag og bokhandlere flytter og skjuler bøker for at Taliban ikke skal ødelegge dem og straffe eierne, utgiverne og dem som har opphavsrett.

Hvilken som helst ytring, gjennom litteratur eller andre kunstuttrykk, som ikke er i samsvar med Talibans shariaversjon, er utsatt.

Anerkjent poet ble skutt

I 2001 – på ett år – ødela Taliban 2750 kulturgjenstander i nasjonalmuseet. Det er en kulturell verdensarv som forsvinner.

I tillegg kjemper forfattere og andre frie ytrere for å unngå å havne på radaren til Taliban. I sommer oppsøkte Taliban den anerkjente poeten Abdullah Atefi i hans hjem og skjøt ham på gaten.

Den unge poeten Mehran Popal ble arrestert av Taliban, og ingen vet hvor han er.

Det er flere slike eksempler. Forfattere og andre kjemper for å unngå å havne på Talibans radar. De forsøker å komme seg ut, men nabolandenes grenser er stengte.

Tilknytning til Norge

Regjeringen har uttalt at den primært vil beskytte afghanere som har en klar tilknytning til Norge. Siden forfattere og oversettere pr. definisjon har frie yrker, er ikke disse menneskene tilknyttet organisasjoner eller nettverk som tilfredsstiller et slikt krav.

Men alle mennesker som har forsøkt å bidra til det afghanske samfunnets demokratiske utvikling, burde oppfylle et beskyttelseskriterium.

Ytringsfrihet er en grunnleggende forutsetning for demokrati og menneskerettigheter. Og som Kulturmeldingen (2019) også slo fast: Kunst og kultur er ytringer. Et rikt og variert kulturliv er en forutsetning for ytringsfriheten og et velfungerende demokrati. I Norge som i Afghanistan.

Norge må åpne dørene

Forfatter- og oversetterorganisasjoner i Norge ber den norske regjeringen om å gjøre alt den kan for å sikre frie stemmer og frie ytrere og ivareta vår felles kulturarv.

Norge har et moralsk og politisk ansvar og må bidra til å beskytte kolleger i Afghanistan og åpne dørene for flere av dem som nå er spesielt truet.

Vi vil også oppfordre alle norske forlag til å oversette mer litteratur av afghanske forfattere. Gjennom å lese bøker, både skjønnlitteratur og sakprosa, får vi større innsikt og forståelse for hverandre på tvers av landegrensene. Dessuten har Afghanistan en rik kultur det er av betydning at vi kjenner.

Norske forfatterorganisasjoner står samlet bak innlegget:

Den norske Forfatterforening, ved Heidi Marie Kriznik

Forfatterforbundet, ved Eystein Hanssen

Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening, ved Arne Vestbø

Norsk Oversetterforening, ved Hilde Lyng

Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere, ved Alexander Løken

Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Norske forfatterorganisasjoner: