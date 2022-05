Benkene er iskalde, glatte og utrivelige. De bør fjernes så raskt som mulig.

Øyvind Kvalnes Filosof

11. mai 2022 07:00 Sist oppdatert 9 minutter siden

Disse benkene på Nydalen T-banestasjon er kanskje Oslos tristeste eksempel på fiendtlig design, skriver debattanten.

Vi trenger menneskevennlig design i byen vår.

Benkene på Nydalen T-banestasjon er iskalde og glatte. Når du prøver å sette deg på dem, er vinkelen slik at du må holde igjen med beina for ikke å skli av.

Dette er ikke benker til å hvile seg eller slappe av på. Første tanke er at dette er skikkelig dårlig design. Hvordan kunne folkene bak lage noe så menneskefiendtlig og ubrukelig? Kjenner de ikke til menneskelige behov og begrensninger?

Så kommer erkjennelsen av at det er faktisk det de gjør. Benkene er trolig laget slik med hensikt.

Det er meningen at ingen skal kunne legge seg ned for å hvile eller sove på dem. En konsekvens er at det heller ikke er mulig for sittende og slappe av på dem.

Fiendtlig design

Oslo Sporveier vil mest sannsynlig unngå at stasjonen blir tilholdssted for narkomane og uteliggere. Derfor er nok instruksen til designerne å lage benker som ikke innbyr til noen som helst form for hvile og avslapning. Disse bevisst uvennlige konstruksjonene signaliserer at her gjelder det å komme seg videre.

Du er ikke velkommen her.

Du er tross alt et reisende menneske, og ikke sittende, hvilende, tenkende eller sovende menneske. Kom deg inn i neste T-banevogn, og pell deg vekk herfra.

Disse benkene på Nydalen T-banestasjon er kanskje Oslos tristeste eksempel på såkalt «hostile design», fiendtlig design. Her har kreative mennesker satt seg ned for å tenke ut en løsning for å hindre avslapning og hvile på stasjonen.

Én ting er at det forhindrer at folk legger seg ned for å sove her. Noe annet er at alminnelige brukere kjenner seg uvelkomne. Hva tenker Oslo Sporveier om eldre mennesker og andre som har behov for å puste ut mens de er på reise?

Også på Storo T-banestasjon finner du fiendtlige benker.

Skaper utenforskap

Det er velkjent at Nydalen stasjon har fiendtlige benker. Er du dårlig til beins, så må du finne andre reiseløsninger, eller bli hjemme.

Vi trenger vennlig design i byen vår. Benker og sitteplasser som innbyr til å forflytte seg i sitt eget tempo. Noen av oss har behov for å sette seg ned for å hvile, tenke og slå av en prat før vi reiser videre. Kalde og utrivelige benker skaper utenforskap. De bidrar til sosial isolasjon. Derfor bør de fjernes og erstattes så raskt som mulig.

Oslos borgere fortjener bedre benker.

