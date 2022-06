Fremtiden kommer til å hate våre valg

Erik Holm Initiativtager bak Arkitekturopprøret

Det er helt enkelt en skandale at politikere ødelegger en så fin plass, og at vakre, gamle Vestbanestasjonen blir klemt inne av massive grå vegger, skriver Erik Holm.

Det er nok nå.

Jeg startet lørdagen hos NRK for å diskutere det nye Nasjonalmuseet. Først intervjuet NRK danske Karin Hindsbo, Nasjonalmuseets administrerende direktør. Hun nevnte blant annet hvor viktig kunst er for folks helse, og at museet er laget for kommende generasjoner.

Det synes jeg er litt morsomt at hun tok opp. For arkitektur påvirker i hvert fall folks helse. Og at over 60 prosent av Arkitekturopprørets følgere på Instagram er under 34 år, sier mye om hva kommende generasjoner synes om grå monsterbygg som det nye Nasjonalmuseet.

Det er helt enkelt en skandale at politikere ødelegger en så fin plass, og at vakre, gamle Vestbanestasjonen blir klemt inne av massive grå vegger.

En stor løgn

Det er merkelig at dagens arkitekter aldri tenker over at nye bygg skal tilpasse seg det eksisterende bymiljøet og bygg rundt.

Det er kun snakk om «kontraster». Den kontrasten som blant andre nesoddinger ser når de går av Nesoddbåtene, er absolutt ikke positiv. Spesielt ikke på en helt vanlig grå regnværsdag når bygget plutselig får veldig lyse skjøter og mørke flekker under vinduene på baksiden av bygget (trenger jeg engang kommentere hvor stygt museet er på baksiden?)

Bilde av Nasjonalmuseet i 2020.

At det nye museets arkitektur er originalt og kreativt, er også en stor løgn. Bygget er en styggere versjon av hotellet Therme Vals i Sveits, som ble ferdigstilt i 1996. Den store forskjellen er at Therme Vals har langt flere vinduer og ligger i en fjellskråning – ikke på en av de mest populære plassene i en storby.

Hotellet og spaanlegget Therme Vals i Sveits.

Så hvorfor må Oslos aller styggeste «signalbygg» (Munchmuseet, nye Deichman og nå det nye Nasjonalmuseet) ligge rett ved vannkanten? Oslo kommune sier selv at de skal «åpne fjorden» for folket. Men det er 100 prosent løgn.

Edvard Munch likte ikke høyhus, ifølge Nationens kommentator Kari Gåsvatn. Munch mente det nye rådhuset stengte utsikten til fjorden og var opptatt av at gatene skulle ligge slik at alle kunne se havnen og sjøen. Det er tragikomisk med tanke på Munchmuseets størrelse og plassering.

Stygg arkitektur er ikke bra for folkehelsen. Det er et faktum.

Dersom det er så viktig at det nye nasjonalmuseet ikke har vinduer, hvorfor gjør man ikke som Louvre i Paris og bygger det under bakken? Jeg vet at Operatunnelen går under museet. Men hadde for eksempel ikke Tullinløkka vært en perfekt plass for dette?

Oslo trenger sårt flere parker, og der det nye Nasjonalmuseet ligger i dag, hadde vært en perfekt plass for en fin park.

«Arkitektens trøst»

På 3D-illustrasjonene før man begynte å bygge (de var for øvrig kun i fugleperspektiv og solnedgang for å få bygget til å se finere og mindre ut), fantes det ingen klatreplanter. Går man utenfor museets massive murer, så finner man nettopp dette. Har man altså først når bygget er ferdigbygget skjønt hvor stygt det er? Det er ikke for ingenting at klatreplanter kalles «arkitektens trøst».

Så mange spørsmål og så mange milliarder av våre skattekroner som er brukt til å forsøple hovedstaden. Fremtiden kommer til å hate våre valg på samme måte som vi hater at generasjonen før oss rev for eksempel Det engelske kvarter for å bygge Ind-Eks-huset.

Ifølge Norstats undersøkelser fra i fjor er det kun 25 prosent som foretrekker modernisme istedenfor klassisk arkitektur. Men 0 prosent av nye store bygg er i klassisk stil.

Stygg arkitektur er ikke bra for folkehelsen. Det er et faktum. Så jeg håper derfor at politikerne og den lille elitejuryen begynner å lytte til hva folk trenger OG ønsker seg, og dermed setter punktum for modernistiske «signalbygg» med det nye Nasjonalmuseet.

Det er nok nå.