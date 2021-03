Misvisende om koronahåndtering

Jan Frich Viseadministrerende direktør, Helse Sør-Øst RHF

Cathrine M. Lofthus Administrerende direktør, Helse-sør-øst RHF

Vi bidro til at kommunehelsetjenesten og sykehusene fikk smittevernutstyr gjennom 2020, skriver direktører ved Helse sør-øst.

Vi har mye å lære av pandemien, men la oss begynne med å ta utgangspunkt i fakta.

I et innlegg 3. mars fremsetter professor dr.med. Bjørg Marit Andersen en rekke misvisende påstander om helsevesenet og ledelsen i Helse sør-øst.

Alt i januar 2020 hadde ledelsen i Helse sør-øst oppmerksomhet om utviklingen i Kina og utbruddet som siden ble erklært å være en pandemi. Beredskaps- og pandemiplaner ble iverksatt. Det innebar blant annet ekstra innkjøp av smittevernutstyr for å styrke lokale og regionale lagre.

Hadde ikke ansvar for beredskapslager

Andersen skriver: «Nasjonalt beredskapslager i Helse sør-øst var fra starten av helt tomt for smittevernutstyr.» Dette er feil. Helse sør-øst hadde ikke ansvar for noe nasjonalt beredskapslager fra starten av pandemien.

Det var først i mars at Helse sør-øst fikk i oppdrag av myndighetene å etablere et system for import, lagring og distribusjon av smittevernutstyr.

Dette ble gjennomført trass i lukkede grenser og stengte flyplasser.

Innleggsforfatterne: Cathrine M. Lofthus, administrerende direktør, og Jan Frich, viseadministrerende direktør, Helse sør-øst RHF. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix og Dan P. Neegaard

Vi bidro til at kommunehelsetjenesten og sykehusene fikk smittevernutstyr gjennom 2020.

Det påstås at sykehusene fikk smittevernutstyret som var tilgjengelig, på bekostning av sykehjemmene. Dette er ikke riktig. Kommunene fikk fra starten av den nasjonale ordningen en andel av utstyret etter en fordelingsnøkkel fastsatt av Helsedirektoratet.

Skal ikke tjene penger

«Helseforetak er innrettet for å tjene penger», påstår Andersen. Dette er feil. Tvert imot er de offentlige helseforetakene innrettet for å bruke bevilgede penger på pasientbehandling for å fremme helse.

Under pandemien har sykehusene tatt imot eldre pasienter med covid-19. Men sykehjemspasienter som er så skrøpelige at det hverken er tilrådelig med sykehusinnleggelse eller respiratorbehandling, er behandlet i kommunehelsetjenesten.

Ser vi til resten av verden, har norsk helsevesen klart seg utrolig bra i pandemien. Dette viser hvilken fantastisk innsats norske sykehus og kommunehelsetjenesten har stått for.

Og ser vi på tall fra Folkehelseinstituttet, har det vært lite smitte på norske sykehus, både blant pasienter og ansatte, selv om vi selvsagt ikke har unngått smitte.

Pandemien har gitt oss kunnskap blant annet om mengden utstyr som trengs ved en pandemi, og betydningen av lagre som tåler en kollaps av det globale markedet.

Vi har mye å lære av pandemien, men la oss begynne med å ta utgangspunkt i fakta.