Spare på bekostning av folkehelsen?

Om deler av blåreseptordningen legges ut på anbud, kan det føre til innskrenkning i legens valgmuligheter.

Hvis du har en alvorlig sykdom, kan du få dekket deler av utgiftene til nødvendige legemidler på blå resept. Men tenk om det var myndighetene – ikke legen din – som bestemte hvilken medisin du måtte bruke. Forslaget om anbud på blåreseptordningen kan nærme seg dette.

Myndighetene er i gang med et pilotprosjekt som ser på mulighetene ved å legge deler av blåreseptordningen ut på anbud. Hvis det ender med en varig anbudsordning, kan det føre til innskrenkning i legens valgmuligheter.

Myndighetene vil bestemme at ett legemiddel, anbudsvinneren, kan brukes av store pasientgrupper, fremfor at legen finner legemiddelet som passer for den enkelte. For pasienter med astma og kols er dette alvorlig.

I behandling av astma og kols er individuell tilpasning sentralt. Mange har prøvd flere legemidler som ikke har gitt ønsket effekt, før man sammen med legen til slutt finner behandlingen som fungerer.

Legen mener neppe at neste pasient på listen med samme diagnose automatisk bør få samme medisin. Det kan likevel se ut til at myndighetene tenker litt i de baner.

Pris blir ofte utslagsgivende når legemidler skal vurderes opp mot hverandre. Myndighetene ser i liten grad ut til å lytte til innspillene de ber om og får fra fagmiljøer og pasientorganisasjoner.

Ordninger der legenes fagkunnskap og pasientenes erfaringer må vike for økonomiske vurderinger, er kun til det beste for kortsiktige budsjetter – ikke for pasientene.

I et langtidsperspektiv må den skisserte innsparingen vurderes opp mot økte kostnader knyttet til flere sykehusinnleggelser, sykdomsforverring, mer sykefravær og nedsatt livskvalitet.

Basert på innspill fra fagmiljøer og pasienter kan alt dette ventes hvis deler av blåreseptordningen legges ut på anbud.

Nå gjenstår det å se om myndighetene lytter til advarslene, eller om vi skal spare på bekostning av folkehelsen.