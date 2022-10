Organisert kriminalitet må tas på alvor

Sylo Taraku Statsviter og rådgiver, Tankesmien Agenda

Som samfunn har vi et ansvar for å stille opp for folk som bor i sosialt og kriminelt belastede områder.

I en kronikk 29. september skrev jeg at politiet burde lytte til mødrene på Furuset, som etterlyser sterkere tilstedeværelse fra politiet. 4. oktober svarte lederen for Leap Scandinavia, politioverbetjent Bård Dyrdal at politiet hverken kan få gjort noe med våpen eller organisert narkotikakriminalitet.

Dette er oppsiktsvekkende defaitistisk argumentasjon fra en politimann. Det er heller ikke faglig fundert og viser et totalt fravær av yrkesstolthet. Sånn blir det fort når man driver kampanje for én bestemt sak. Dyrdal vil nemlig at staten skal drive med salg av cannabis og slår fast at det er «det mest effektive virkemiddelet» mot gjengkriminalitet.

Selv har jeg ingen sterke meninger om liberalisering av narkotikapolitikken. Erfaringer fra Canada og USA vil etter hvert gi oss bedre kunnskap om virkningene av denne politikken. Men inntil videre forholder jeg meg til situasjonen vi har i Norge i dag. Det er uansett ikke cannabissalg alene som forklarer eksistensen av gjenger. Og organisert kriminalitet vil i alle tilfeller være et alvorlig problem som må tas tak i.

Som samfunn har vi et ansvar for å stille opp for folk som bor i sosialt og kriminelt belastede områder. I slike områder er det ekstra viktig med et mer tilgjengelig og tilstedeværende politi. Forskningen tyder på at det er mindre utekontakt som kan ramme tilliten arrow-outward-link til politiet mest. Det er uansvarlig å redusere debatten om tiltakene mot kriminaliteten i Oslo til et spørsmål om for eller mot rusreform.

